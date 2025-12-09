Gonzalo Gerber y la explosiva indirecta a Dai Fernández y Nico Vázquez

Tras semanas de atención mediática centrada en su separación de Dai Fernández y los rumores que lo acercaban a Cazzu, el bailarín Gonzalo Gerber volvió a generar controversia con un gesto capturado en video. Desde que Dai Fernández blanqueó su relación con Nicolás Vázquez, cada acción de Gerber, quien ahora forma parte del staff de Cazzu, es analizada bajo una lupa pública.

La última movida ocurrió mientras Gerber disfrutaba de un concierto de la artista jujeña. Fede Flowers compartió en redes sociales un clip de un vivo que Gerber realizó en el show. Lo llamativo fue que el bailarín decidió grabarse a sí mismo justo en el momento en que Cazzu interpretaba el tema "Con otra", una canción de desamor.

La letra de la canción, en el fragmento elegido por Gerber para grabarse con énfasis y gestos, resonó de manera especial dada la situación personal que lo vincula al triángulo mediático con Dai Fernández y Nicolás Vázquez. La artista entonaba, junto al público: “Pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada”.