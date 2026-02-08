Hace un mes fueron presentadas oficialmente las camionetas Rampage y RAM Dakota, en la concesionaria Lorwest San Juan del Grupo Lorenzo, que si bien, estuvieron elegantes y presentables en la vidriera, este fin de semana, la bestia 4x4 pudo demostrar todo su potencial sobre la arena del complejo Del Bono Beach, este fin de semana.

Ver a estas poderosas máquinas en acción en el circuito del Test Drive que la concesionaria organizó para sus clientes e invitados, resultó impactante y significativo. No solo para la vista de los espectadores que lograron varias fotografías y videos, también para quienes pudieron subirse a las unidades y vivir la experiencia de manejo desde adentro.

El desafío fue subirse a una de estos rodados para experimentar qué se siente tener las manos en el volante, solo sentir y dejarse llevar. DIARIO HUARPE estuvo presente en el Test Drive para narrar desde adentro la prueba.

Había que atravesar un circuito cerrado y preparado especialmente para que la RAM Dakota y la Rampage ofrezcan su máximo rendimiento en fosas, pendientes, curvas y terrenos inclinados, como así también, en terreno pedreste e irregular.

Una vez dentro de la cabina, se podría apreciar lo confortable de los asientos, el elegante diseño de sus terminaciones y tablero digital, hasta sentir la serenidad del motor, los pedales y la dirección del volante. Solo bastaba apenas unos segundos para tomar confianza y alcanzar esa sincronización armónica entre conductor y vehículo.

Después de superar el circuito de prueba, los visitantes fueron a disfrutar el espléndido espejo del perilago de Ullum, acompañados por la voz de Alué y sus interpretaciones de música internacional junto a Juan Cuchiarelli en el teclado. Vino fino como aperitivo y una merienda para amenizar la velada.

Prestaciones

La RAM Dakota es la apuesta fuerte en el segmento de las pick-ups medianas con la promesa de adaptarse tanto al trabajo rural rudo como en la vida urbana.

De acuerdo a los comentarios que hizo para DIARIO HUARPE, Víctor Conturso, responsable local de Lorwest, la camioneta cuenta con dos versiones disponibles: Warlock y Laramie. Su motorización de 2.2 litros turbodiésel, es capaz de entregar 200 CV de potencia y 450 Nm de torque, combinada con una transmisión automática de 8 velocidades.

Un diseño robusto combinado con un confort Premium, más un completo paquete de seguridad, Dakota, presenta una estética sólida y contemporánea, con equipamiento de serie que incluye faros Full LED, antiniebla con función cornering, estribos laterales, protector de cárter y una caja de carga funcional y asistida. La versión Warlock refuerza su identidad off-road con detalles en Satin Grey, llantas de 17 pulgadas y la barra antivuelco RAMBAR®. Mientras que la Laramie, apuesta por una imagen más refinada, con cromados, llantas de 18 pulgadas y la exclusiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica distintiva.

En términos de capacidad, se destaca por su autonomía y fortaleza estructural. Con una capacidad de carga de 1.020 kg y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, se ubica entre las más capaces de su segmento. Su amplia caja de carga, con más de 1.200 litros de volumen útil, y sus dimensiones equilibradas aseguran estabilidad, presencia y un excelente desempeño tanto en ruta como fuera del asfalto, apoyado por un generoso despeje al suelo y ángulos off-road optimizados.

La tecnología ocupa un rol central en la propuesta, con sistemas de tracción configurables, modos de manejo adaptados a distintos terrenos y un completo paquete de asistencias al conductor. Elementos como la cámara 540°, los sensores de estacionamiento, el freno de estacionamiento eléctrico y el monitoreo de presión de neumáticos elevan la experiencia de manejo, aportando precisión, control y seguridad en todo tipo de situaciones.

El confort interior refleja una clara orientación al usuario, con un habitáculo revestido en cuero, asientos delanteros con regulación eléctrica, climatizador automático bi-zona y una consola central pensada para la organización y la conectividad. La central multimedia de 12,3 pulgadas, compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®, junto al instrumental digital de 7 pulgadas y el cargador inalámbrico, consolidan un entorno moderno, funcional y de alta calidad percibida.

En seguridad, la Nueva Ram Dakota ofrece un enfoque integral que combina protección pasiva y asistencias avanzadas a la conducción. De serie incorpora seis airbags, controles de estabilidad y tracción, frenos ABS con EBD y anclajes ISOFIX. A esto se suma un completo paquete de ADAS, con control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detector de punto ciego y frenado autónomo de emergencia, mientras que la versión Laramie agrega alerta de tráfico cruzado.

Según el modelo, la Warlock está cotizada actualmente en unos 67.900 dólares; la Laramie, que es la versión full llega a 69.900 dólares. Por su parte, la Rampage, está en 57.000 dólares.

Lorwest y Lorenzo concentra la oferta completa del grupo Chrysler, integrado por RAM, Jeep, Chrysler y Dodge, con modelos que van desde RAM 1500, Jeep Wrangler y Compass, hasta la RAM Dakota y el Jeep Willys.

Actualmente, Grupo Lorenzo es una compañía multimarca con presencia en todo Cuyo, desde Mendoza, cuenta con más de 500 empleados y una estructura logística propia, que incluye transporte propio, un sistema de servicios postventa que es una distinción en el mercado automotor.

La concesionaria mantiene su atención todos los días, de 9 hs. a 19 horas, en Lateral Este Acceso Sur y Las Cañitas, en el ingreso a la ciudad de San Juan.