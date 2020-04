Gonzalo Molina: “El apoyo de los sanjuaninos fue lo más lindo de Río”

Gonzalo “Chalo” Molina es hoy por hoy uno de los atletas más importantes de la provincia de San Juan. Fue uno de los sanjuaninos participó junto otros 212 deportistas, de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. En su primer participación, en la cita deportiva más importante del mundo, nos cuenta lo que se vive desde adentro.

¿Cómo fue tu tiempo de competencia previo a los Juego Olímpicos Río de Janeiro 2016?

Nuestra clasificación a un Juego dura alrededor de 2 años, y la verdad que hicimos un trabajo fantástico. Digo hicimos, porque la plaza que se consiguió fue gracias al rendimiento de toda la Selección Argentina de BMX. Desde mayo del 2014 a mayo de 2016, sumamos puntos en todas las competencias internacionales. En ese momento, en lo particular tuve mejores resultados que me permitieron viajar a representar a nuestro país. Pero hay que dejar en claro que es un logro de equipo.

¿Cómo fueron los primeros días en los Juegos y que te pareció la Villa Olímpica?

La verdad que yo estuvo muy poquito tiempo, fue muy cortita mi estadía. Llegué y arranqué con mi calendario de entrenamientos y mis rutinas que ya están establecidas por el cuerpo técnico. Arribamos un martes y me fui un sábado en la madrugada, un bajón. Pero bueno es entendible por el tema del lugar.

Un día fuimos a recorrer con las bicis y la verdad que era una locura la Villa por dentro. Uno no cae hasta que estás ahí, ver esa cantidad de atletas de tantos países es una verdadera locura. Era tan grande que nos tomábamos colectivos para ir a comer, no podía creerlo (entre risas).

¿Hay algo que te haya sorprendido dentro de la Villa? ¿Cómo se manejaban los atletas más famosos?

La verdad tengo que ser honesto, había de todo, pero algo hay que destacar es súper profesional todo. Algunos me pude cruzar porque su calendario no era tan apretado como el mío, entonces tenía más tiempo de esparcimiento. La Villa tiene de todo, canchas de fútbol, de basquet, lugar para tomar mate. Es un paraíso.

En cuanto a los famosos, los más reconocidos están más cuidados. Algunos duermen en hoteles separados. Me quedé con las ganas de sacarme una foto con Manu Ginóbili y Usain Bolt, a ellos los cuidaban mucho ya que son muy reconocidos.

¿Pudiste hablar con algún deportista de la delegación argentina?

Fue muy raro, porque me cruce a Scola y Nocioni en el ascensor. Imaginate la charla que tuvimos (entre risas). La mejor pero bueno son pequeños momentos que disfrute. También pude hablar con Paula Pareto que en ese juego ganó la medalla de oro. La verdad una genia

¿Te paso de sacarte fotos con atletas o la gente?

No, yo iba por lo bajo. Cuando llegaba a la pista me pasaba de que la gente me conocía, pero siempre conocida de nuestro ambiente. Pero a mí en particular fuera del escenario deportivo mío no me pasaba.

La pregunta del millón ¿Es cierto todo lo que se dice que pasa dentro de la Villa Olímpica?

Seguramente pasa (entre risas), pero a mi no me tocó presenciar nada raro. Igual debo reconocer que todo es muy profesional. Diferente es en un Sudamericano o Panamericano, donde los rumores son más fuertes (entre risas).

¿Es verdad que la delegación argentina marca siempre tendencia en cuanto a canciones, chistes y bailes?

En eso somos campeones olímpicos por lejos, la verdad que siempre nos destacamos por las demás. La música, los bailecitos y la fiesta, siempre es de la celeste y blanca. Somos muy alegres y chistosos, lo llevamos en la sangre. Es más siempre se alienta al compañero, muchos chicos pedían entradas para ver otros deportes y alentar a la selección.

De acuerdo al rendimiento que venías teniendo en la actualidad ¿Fue bueno que se hayan postergado los Juegos? ¿Qué expectativas tenés para el 2021?

Es una doble sensación la que tengo, porque actualmente estaba con un rendimiento muy bueno y sumando puntos para Argentina. Pero el en general los bikers de la selección estamos en un muy buen nivel. Esto quiere decir que, aunque estaba mejor en el ranking, podría haber viajado cualquiera. Iba ser muy difícil la decisión de quién representaría a la selección. Pero ahora quiero prepararme mucho mejor para no dejar ningún tipo de dudas. (Recordar que en este caso Argentina tendría una sola plaza, la cual es elegida por el cuerpo técnico de la Selección Argentina, no importa el ranking individual)

¿Qué cosas marcaron tu vida al disputar un Juego Olímpico?

Para ser sincero, dos cosas puntuales rescato de mi Río. Lo primero fue la experiencia y lo que crecí personalmente, te hablo desde lo profesional y lo personal. Pude agarrar confianza arriba de la bici, y competir de igual a igual, a cualquiera.

Lo otro fue el apoyo de la gente, no podía creer la cantidad de mensajes que me llegaron. Te cuento que apagué los datos para mantenerme los más concentrado posible, pero a la hora de ponerlos el celular me estalló. No podía creer el apoyo de mi país y en especial de mi provincia fue un momento hermoso.

Para los juegos de Tokio, habrá que esperar hasta el 2021 fecha a la cual fue trasladad debido a los acontecimientos de público conocimiento. Allí “Chalo” buscará su segunda participación consecutiva e intentar subirse al podio algo que sueña desde sus comienzos en el BMX.

Fuente: Si San Juan