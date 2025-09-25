Google presentó este miércoles el Modo IA en español, una innovadora función que amplía las capacidades de su motor de búsqueda mediante inteligencia artificial. Esta herramienta ya se encuentra disponible en más de 180 países, permitiendo a los usuarios hispanohablantes realizar consultas de manera más natural y recibir respuestas con mejor contexto.

El Modo IA modifica la forma tradicional de buscar en Google, ofreciendo un espacio donde se pueden hacer preguntas conversacionales, generar imágenes y obtener explicaciones exhaustivas sobre diversos temas. Además, incorpora un componente interactivo que facilita el diálogo con la inteligencia artificial, lo que promueve una exploración más dinámica y profunda de la información.

Al mismo tiempo, Google lanzó Google AI Plus, una versión por suscripción más accesible de su servicio de inteligencia artificial, con la que apunta a competir en el mercado frente a otras alternativas económicas de herramientas basadas en IA.

Esta función ya estaba disponible en idiomas como inglés, japonés, coreano y portugués, y ahora se extiende al español, con el objetivo de que más usuarios puedan interactuar con la inteligencia artificial directamente desde el buscador, sin necesidad de utilizar plataformas externas.

Sobre las características de esta innovación, Google explicó: "Modo IA es la experiencia de búsqueda con IA más potente de Google. Puedes preguntar lo que quieras y recibir una respuesta basada en IA. Además, puedes profundizar en el tema con otras preguntas y enlaces web útiles. Modo IA amplía las funciones de Vistas creadas con IA con capacidades de razonamiento e interacción más avanzadas. Divide tu pregunta en subtemas y los busca simultáneamente. De esta forma, Modo IA puede explorar la Web y buscar contenido aún más relevante que se ajuste a tu pregunta".

El sistema se apoya en el extenso conocimiento que tiene Google sobre la información disponible en la web, garantizando que las respuestas estén respaldadas por contenido de alta calidad para mejorar su precisión. En situaciones donde la confianza en la respuesta generada por IA es baja, Modo IA ofrece un conjunto de enlaces web complementarios. Google advirtió que, como en toda tecnología de inteligencia artificial en etapa inicial, "Modo IA no siempre acierta. Si esto ocurre, te animamos a que nos lo comuniques mediante un Me gusta o un No me gusta para que podamos seguir mejorando".

Para acceder a esta función, los usuarios deben buscar la nueva pestaña ubicada junto a las secciones clásicas “Todo”, “Imágenes” y “Noticias” dentro del buscador. A diferencia de la tradicional “Vista General de IA”, que presentaba un resumen en la parte superior, el Modo IA ofrece una experiencia más autónoma y envolvente, similar a un chatbot integrado directamente en Google.