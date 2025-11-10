Boca venció a River por 2-0 y, al cierre del Superclásico, una declaración inesperada encendió aún más el entusiasmo de los hinchas. Daniel Paredes, padre de Leandro Paredes, aseguró en Cadena Xeneize que Paulo Dybala le manifestó a su hijo la intención de jugar en el Xeneize. “Sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos, y Paulo le dijo que venía. Van a jugar juntos”, afirmó, al tiempo que hizo referencia al embarazo de Oriana Sabatini, pareja del delantero: “La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera”.

Las palabras del padre del capitán de Boca llegan tras el mensaje que Dybala dedicó a Paredes cuando el mediocampista confirmó su regreso al club. En aquel envío, el cordobés expresó su cariño y lamentó no compartir más la cancha: “Sé lo feliz que te hace volver a tu casa… Te voy a extrañar adentro de la cancha y los vamos a extrañar a los 5 afuera también”.

La ilusión por un posible desembarco de Dybala en Boca no es nueva. En julio, al regresar al club, el propio Leandro Paredes habló del tema: “Me encantaría, es un sueño. Si le toca venir, bienvenido sea”, dijo, aunque reconoció que la decisión depende del delantero.

El escenario, sin embargo, tiene un dato clave: Dybala renovó su contrato con la Roma hasta junio de 2026. Cualquier negociación dependería de las condiciones del club italiano, de la situación contractual del jugador y de la voluntad de su entorno.

De momento, las declaraciones de Daniel Paredes sirven para alimentar la esperanza de los hinchas, que ya imaginan a dos campeones del mundo juntos vistiendo la camiseta azul y oro.