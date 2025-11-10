El triunfo de Aldosivi por 1-0 sobre Banfield encendió las alarmas en San Juan y complicó seriamente el futuro de San Martín en la Primera División. El Tiburón llegó a los 30 puntos y superó por dos unidades al Verdinegro, que el sábado apenas había rescatado un empate agónico ante Lanús y ahora afrontará la última fecha obligado a ganar en Mar del Plata para mantener viva la esperanza de permanecer en la categoría.

El partido en el Florencio Sola terminó envuelto en polémica: cuando restaban segundos, el árbitro Luis Lobo Medina revisó en el VAR una supuesta falta sobre Palavecino y finalmente cobró penal, pese a las protestas locales. Gino convirtió con seguridad y desató la celebración visitante, pero también el desasosiego en Concepción, que observaba de reojo cada movimiento.

La definición será una verdadera final entre San Martín y Aldosivi. El equipo de Leandro “Pipi” Romagnoli no tiene margen de error: está obligado a imponerse para tener chances reales de permanencia. Además, deberá estar atento a lo que ocurra con Godoy Cruz, que juega esta noche ante Atlético Tucumán, y a su encuentro pendiente frente a Riestra, cuyos resultados podrían modificar el panorama de la tabla.

El sábado, San Martín había logrado un empate valioso aunque insuficiente: igualó 1-1 con Lanús gracias a un gol de Tomás Lecanda a los 44 minutos del segundo tiempo. Antes, Rodrigo Castillo había aprovechado una desatención defensiva para adelantarse en el marcador. El Verdinegro, empujado por su gente y por las variantes ofensivas de Cavallaro, Salle, Iacobellis y Barrera, encontró aire y una cuota de esperanza.

Ahora, el destino del equipo sanjuanino se definirá a todo o nada, lejos de casa y contra el rival directo que hoy lo supera. El domingo, en Mar del Plata, se sabrá si el sueño de la permanencia tiene un capítulo de alivio o un cierre amargo.