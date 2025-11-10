Un hombre protagonizó un insólito episodio en la localidad chubutense de Gaiman después de dispararse accidentalmente en la pierna con un revólver que llevaba dentro de un bolso. El incidente ocurrió alrededor de las 18.30 del sábado en una zona rural, sobre el camino subrural 51, entre las chacras 164 y 165. Tras ser asistido por personal de salud, el hombre quedó detenido por portación ilegal de arma de fuego, informaron fuentes policiales.

Efectivos que realizaban patrullaje preventivo fueron alertados sobre la presencia de una persona herida y, al llegar al lugar, encontraron al hombre con una lesión de bala en la pierna izquierda. Según su propio relato, el disparo se produjo de manera accidental cuando descendía de un taxi y el arma se accionó de forma imprevista dentro del bolso que llevaba consigo.

Los policías lo retiraron del arma para evitar nuevos riesgos y solicitaron asistencia médica. Minutos después, personal sanitario lo trasladó a un centro de salud donde recibió atención. Paralelamente, la Policía dio aviso a la División de Policía Científica, que secuestró el revólver (de color negro y empuñadura marrón) y realizó las pericias correspondientes.

Por orden de la funcionaria fiscal de turno, también se dispuso una requisa del bolso para determinar si transportaba otros elementos vinculados al hecho. La fiscalía investiga ahora si el detenido contaba con permisos de portación o antecedentes previos, mientras busca esclarecer las circunstancias del episodio y establecer responsabilidades.