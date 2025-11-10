En un operativo realizado por personal de la Subcomisaría Castro, la Policía de San Juan detuvo a un hombre y una mujer acusados de robar una importante cantidad de fruta en una finca ubicada en Villa Huarpe, en el departamento Pocito.

La pareja que fue detenida vive en el barrio Balcarce de Santa Lucía.

El hecho fue denunciado por el encargado del establecimiento, identificado como Alejandro Aracena, quien alertó a las autoridades tras observar a varios sujetos ingresar por el sector este del predio, perteneciente a Carlos Alberto Barceló, de 66 años. Los intrusos sustrajeron unos 35 cajones con damascos de la variedad Castle Brite, con un peso total cercano a los 700 kilos.

Publicidad

En un procedimiento de la Policía fue detenida la pareja con los 700 kilos de damasco.

Rápidamente, personal policial inició un operativo de búsqueda y logró detener a Braian David Orosco Vicentela, de 25 años, y a Julieta Agostina Ríos, de 23, ambos domiciliados en el barrio Balcarce, en Santa Lucía.

La causa fue caratulada como Hurto del Código Penal Argentino y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Los efectivos recuperaron parte de los elementos sustraídos y continúan las investigaciones para determinar si hubo más involucrados en el robo.