Governo aprova financiamento do BID por US$ 300 milhões para infraestruturas

POR AGENCIA TÉLAM 24 de octubre de 2019

O governo nacional aprovou um modelo de contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) por US$ 300 milhões, com a finalidade de cooperar na execução do Programa Federal de Infraestrutura Regional de Transporte, através de um decreto publicado no Diário Oficial.







Referiu que o objetivo geral do programa é contribuir com a melhoria da competitividade das províncias. Também detalhou que a finalidade específica da iniciativa é melhorar a qualidade de serviço da Rede Viária Provincial (RVP) e a Rede Viária Municipal (RVM).







O Programa será executado em parceria com o Fundo Fiduciário Federal de Infraestrutura Regional, atuante do Ministério do Interior, através da Direção de Programas e Projetos Especiais com Enfoque Setorial Amplo.







Para cumprir com o objetivo é previsto estruturar as intervenções em obras civis que possibilitem melhorar a infraestrutura provincial, através do financiamento de melhoria e reabilitação viária, como pavimentações, alargamento e duplicações de pistas.