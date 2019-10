Grabois rechazó afirmaciones de Espert y dijo que fue objeto de una "amenaza" en el debate

El dirigente social Juan Grabois rechazó hoy las afirmaciones del candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, realizadas ayer en el debate presidencial a las que califico de "amenaza" por haber advertido que si llega a la presidencia iba a meter presos a los piqueteros que corten calles.



Grabois dijo que fue "objeto de una amenaza en medio de un debate presidencial y todos se lo tomaron a joda. Yo al principio me reí, pero no está bueno acostumbrarse a esto, no hay que naturalizarlo".



En medio del debate de ayer y cuando exponía sus propuestas sobre seguridad, Espert sostuvo que “piquetero que corta la calle, piquetero que termina preso” y lanzó: "Cuidado Grabois!".



En declaraciones a FM Futurock, el dirigente social salió a responder esos dichos y se preguntó "¿Qué hubiera pasado si Alberto Fernandez decía 'Galperin vos evadiste, cuidate de mí porque vas a ir preso'?".



Por otro lado, el dirigente sostuvo que en las elecciones del domingo próximo "se va a ampliar la diferencia entre Alberto y Macri, pero no creo que haya que relajarse; hay que seguir militando como si estuviéramos cabeza a cabeza y salir a convencer a vecinos y familiares" y llamó a "fiscalizar a cara de perro y prestar atención a cómo difunden los resultados".



Grabois hizo referencia a la marcha realizada el sábado pasado en la 9 de Julio y consideró que "Macri ya fue, pero lo que él representa sigue ahí" y dijo que "la gente que se manifestó pertenece a un sector que existe y que hay que respetarlo".



"Para la gente que se manifestó el sábado debe ser difícil escuchar a alguien que fue chupamedias hecho y derecho de Néstor y Cristina durante tantos años como (Miguel) Pichetto", subrayó Grabois.