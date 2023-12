A días de dejar el sillón de la intendencia de Chimbas, Fabián Gramajo estuvo en el Café de la Política del programa Yo Te Invito y afirmó que “debemos volver al peronismo sano”. También fue tajando al decir que “debemos dejar de lado los personalismos y construir la unidad con todos los dirigentes”. Por último afirmó que "subestimaron a Daniela", refiriéndose a la intendenta electa del departamento, su esposa.

Como ve al PJ teniendo en cuenta que se viene una renovación

-Tiene que haber una renovación porque así quedó plasmando en las elecciones. Para mi entender se debe realizar sin tener en cuenta lo cronológico sino con principios, ideales, convicción y trabajo. Además debe primar el diálogo constantemente para reconstruir un partido en el marco de unidad.

Para reconstruir al PJ, deben estar Gioja y Uñac

-Creo que no es una cuestión de apellidos ni personalismo porque hay mucha dirigencia que tiene la capacidad para construir y unir tras el análisis que debemos hacer necesariamente. Acá existe una discusión de qué tipo de PJ necesitamos, ya que debemos volver al peronismo sano sin darle lugar a aquellos que utilizan a la gente para cobrarles planes sociales y promover la cultura del no trabajo.

Algunos sectores del peronismo lo promocionaron a esto

-Yo no, nos dedicamos a construir un departamento y un proyecto del trabajo para que los chimberos tengan la posibilidad de tener un futuro mejor. Esto es lo que reclama la gente y lo anterior no va más. Es más, te cuento que ayer estuve inaugurando una plaza y apareció un grupo de piqueteros reclamando bolsa de navidad por eso buscaban cortar la calle. Yo les dije que no iba a permitir que corten la calle y les dije que la canasta navideña es para el trabajador, pero no a los que cortan calles. Por eso es que no podemos permitir más estas situaciones y es uno de los desafíos que tendrá el gobernador Marcelo Orrego y nosotros los vamos a acompañar.

Ustedes le ganaron a Uñac ¿esto los posiciona de cara a lo que viene en el PJ?

-Yo no tengo el peronómetro y creo que no importa quién ganó o perdió. Considero que debe armarse una mesa grande de dirigentes, reconociéndoles el trabajo territorial, y dejar de lado el pasado con sus prácticas. Esta mañana me lo decía Daniel que hay que hacer un análisis sociológico, ya que Milei le ganó a las grandes estructuras, tomando esto es que debemos ampliar la visión.

Hace poco inauguró la sede de San Juan Te Quiero

-Es un espacio que tiene semillas en toda la provincia y que hoy estamos regándolas para que se conviertan en plantas para que den fruto. Conviven muchísimos dirigentes de distintos armados con miradas distintas, pero coincidentes en lo que debemos llevar adelante.

Este espacio tendrá su primera prueba en el 2025, año de elecciones

-Creo que no debemos adelantar decisiones, sino que tenemos que trabajar muchos y dialogar para construir. Por eso todo lo que sembramos hay que cuidarlo y mantenerlo para que dé sus frutos.

¿Va a ocupar cargos institucionales?

-Todavía no hemos tomado ninguna decisión respecto a esto porque aún queda mucho por hacer hasta la entrega del mando.

¿Vuelve a su oficina del municipio?

-Estuvimos hasta muy tarde con Daniela y el equipo y luego de acá me voy a San Cayetano como parte de otras actividades.

Le generó algo su última salida como intendente

-Tenemos un equipo de trabajo y con Daniela es la continuidad del proyecto Chimbas Te Quiero, por eso es natural mi salida. Obvio pasan cosas por el cuerpo, pero igual sé que hay continuidad y colaboraré con ella en todo lo necesario.

En alguna charla con la intendenta electa le dio sugerencias a futuro

-Sí, es normal que exista eso. Pero obvio que ella tiene su propia impronta y su carácter con el que maneja sus decisiones. Por supuesto es que yo le sugiero cosas, pero ella toma decisiones.

¿Cree que la subestimaron?

-Creo que sí por ser la esposa De. Subestimaron la capacidad de trabajo, su inteligencia y virtudes, pero ella ha demostrado que la gente la acompaña y volvió a confiar en el voto popular.

¿Sigue el Chimbas Te Quiero?

-Sí, fortalecido con un equipo que sabe que tiene que hacer. Sabemos que hicimos mucho, pero también sabemos que resta mucho más porque las sociedades evolucionan constantemente.