A pocos días de asumir como nuevo ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero brindó una extensa entrevista en el Café de la Política del programa Yo Te Invito. Allí, el santaluceño contó que “gestionaré estando en la calle” porque responde al pedido que le hizo el gobernador electo. Además, afirmó que Marcelo Orrego pidió que se reduzca en un 30% la planta política.

Asumir en el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano en este contexto ¿es tomar una brasa caliente?

La situación económica que atraviesa el país es grave, pero también es lo que genera que sea un desafío y al igual que Marcelo Orrego, el compromiso que tengo es con la gente y seguro habrá situaciones difíciles, pero que vamos a llevarlo adelante con todo el trabajo. Tengo la motivación, la edad, el coraje y el apoyo del gobernador.

¿Por qué cambia el nombre del ministerio?

La decisión se basó en que el eje central del nuevo gobernador es poner el acento en la familia porque todo se centra ahí y es el fin de todas las políticas que lleve adelante Marcelo Orrego como gobernador.

Esto genera que haya cambios operativos

Actualmente, vemos que hay muchas direcciones dentro de la estructura y nosotros buscaremos fusionarlas, ya que es objetivo de Marcelo Orrego. El gobernador electo nos pidió que achiquemos la planta política como él lo hizo en Santa Lucía. Se hará de manera concienzuda.

¿Cuál será el alcance del recorte de la planta política?

El mensaje de Marcelo Orrego es reduzcamos la planta política en un 30% y actuaremos en consecuencia para reducir los cargos políticos mediante la fusión, entre otras alternativas. También tengo el mandato de estar en la calle como me lo pidió Marcelo y que esté presente en todos los departamentos.

¿Se van a recortar contratos?

Estamos haciendo un estudio profundo y ver si existen áreas sobre pobladas, pero no venimos a hacer el recorte así como así. Estudiaremos profundamente la fusión de las áreas y si existen personas que deba recortarse de la planta política, lo haremos.

¿Se reunió con el actual ministro Aballay?

Sí, hemos tenido varias reuniones con Fabio Aballay e incluso con el encargado del área de Políticas Alimentarias. Incluso el jueves pasado tuvimos una charla con Aballay hasta entrada la siesta, este miércoles estuvimos comunicados por teléfono para conocer asuntos que no nos sorprendan en el traspaso.

¿Las Colonias de Verano seguirán haciéndose?

Ya estamos trabajando en eso incluso el miércoles tuvimos una reunión con intendentes o enviados del municipio para coordinar un cronograma. Allí acordamos que el 15 de diciembre tienen que estar habilitadas las piletas de parte de Salud Pública, del 18 al 22 serán las inscripciones y la idea es que el 9 de enero inicien las colonias que se extenderá hasta el 31. Hay que tener en cuenta que las colonias se comienzan a preparar a fines de septiembre y nosotros aún al no asumir tenemos información pero no decisión.

¿Usted es profesor de Educación Física?

Sí, hace 20 años que lo soy y vinculado con la docencia. Desde ese rol pude organizar colonias de verano y estoy muy acostumbrado a hacerlo. Aproveché en la reunión brindarle mi experiencia como la clorificación del agua para que no haya problemas que ellos llevarán a cabo. Haremos charlas de nutrición, controlaremos que los alimentos estén en condiciones que es fundamental.

¿Tiene noción del presupuesto que tendrá el Ministerio?

El presupuesto aún no ingresa a la Cámara de Diputados, pero venimos trabajando con los mismos parámetros de la actual gestión, con los mismos chicos y etc. Pero aún no tenemos la certeza de los fondos con los que contaremos.

En otro orden de tema, usted actualmente es legislador provincial y junto a sus colegas de JxC apoyaron el nombramiento de Marcelo Espósito en el Juzgado de Faltas ¿por qué?

Fue una decisión de todo el bloque que se decidió luego de consultar con todo el espacio político de la Provincia, fue una decisión en conjunto que terminó plasmándose en la sesión de este jueves.

¿Hubo un acuerdo con el gobierno actual por la nueva ley de ministerios?

Claro, se ingresó la nueva ley de ministerios que absorbe Deportes con Turismo y cambiar la denominación del nuevo Ministerio de Desarrollo y Familia, herramientas necesarias para lo que viene.

Cierra un periodo de ocho años de legislador local

Sí, por eso es que pedí al presidente de la Cámara que me permitiera despedirme porque más allá de todo conocí a mucha gente buena que me ayudaron en mi trabajo, además de un clima de cordialidad con todos los diputados. Cerré una etapa en el que trabajamos mucho pensando en darle las herramientas al gobierno para su gestión y devolverle a mucha gente.

¿Qué le pediría a los legisladores justicialistas de la próxima conformación que tendrán mayoría?

Creo que todos deberemos buscar el gran consenso y en ese sentido los legisladores deben pensar que trabajan para el pueblo y no para un partido. Por eso es que creo que difícilmente se opongan a solicitudes de Marcelo Orrego que generen una mejora a los sanjuaninos.