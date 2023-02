Gran apoyo: Israel Adesanya se pronunció por la salida de Ngannou de UFC

Luego que Francis Ngannou no llegara a un acuerdo con UFC, Israel Adesanya le mostró todo su apoyo. El peleador nigeriano acompañó al excampeón camerunés por su decisión. Si bien fue una sorpresiva salida, el extraordinario Peso Pesado tuvo sus motivos para partir. "Francis tomó la decisión correcta. Él fue quien pateó la puerta. Todos hemos estado detrás de él. Hemos estado diciendo esto por cuánto tiempo?", partió diciendo en el backstage de UFC 284.

"Si vuelven a las cintas, he estado diciendo lo mismo. No voy a insistir en eso, pero tiene razón. Son pequeñas cosas. Está pidiendo cosas que deberían ser obligatorias. Él no estaba pidiendo, ya sabes, demandas locas y ridículas de diva. Hay algo tan pequeño como que los muchachos peleen en la apertura (combates), que se pague al cuarto o tercer hombre de la esquina, y se pague el hotel. Eso los prepara muy bien, y no tienen que desembolsar sus $ 10K y $ 10K, o tal vez incluso $ 10K, para pagar su cuarto o tercer hombre de la esquina, pequeñas cosas como esa", agregó Adesanya.

Análisis de Israel Adesanya

"Él no está siendo una diva. Él está pidiendo demandas razonables, y sentí que debería haberlas obtenido. (El presidente de UFC, Dana White) dijo: 'No es así como hacemos negocios'. Pero la forma en que hacemos negocios tiene que cambiar, y cambiará. Él es justo el tipo para patear la puerta", agregó el excampeón de Peso Mediano de la compañía líder en el mundo de las MMA.

Para cerrar, Israel Adesanya expuso: "Creo que volverá. Es el mejor peso pesado que hemos tenido, no solo como en el UFC, sino en la historia. Se fue en sus propios términos con el cinturón, nunca lo perdió. Así que siento que hará lo que tiene que hacer en el boxeo o en cualquier otro lugar, pero es un gran éxito para la empresa. Aunque sé que volverá. Él estará de vuelta. Eso es lo que diré".