Finalmente, y tras todos los estudios de que se realizó Juliana Furia Scaglione en los últimos días, le confirmaron que el diagnóstico detalló que tiene . La jugadora volvió a la casa tras la confirmación y les reveló a los jugadores que padece esa enfermedad, causando la conmoción en Gran Hermano.

En los últimos días, los fanáticos de la jugadora y del reality estuvieron en vilo por su salud, ya que en principio habían confirmado que unos estudios que se había realizado dieron mal. Por lo tanto, la participante comenzó a someterse a distintos análisis fuera de la casa, para conocer de qué se trata y qué pasara con su salud.

Juliana “Furia” Scaglione confirmó que tiene leucemia en Gran Hermano

Al regresar, ya sabiendo de qué se trataba, la entrenadora decidió darles la fría noticia a todos en una de las habitaciones, causando una conmoción inmensa y que no se había visto hasta ahora en las ediciones del juego. También la noticia golpeó a todos en el estudio, incluida su amiga Catalina Gorostidi.

“Tengo algo que es una verg*, pero que no tengo que andar de tratamiento. Como estoy en un nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia”, detalló en primer lugar ante la atenta mirada de todos los “hermanitos”.

Así mismo, agregó que no se trata de ninguna broma y les adelantó como será parte del tratamiento: “No es joda, no es chiste. No tengo que tratarlo porque está en nivel uno, si eso no crece es como nada. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y bueno, cagamos”.

Furia detalló cuáles son las precauciones que deberá tomar en Gran Hermano tras confirmar que tiene leucemia

Pese a que pueda quedarse dentro de la casa de Gran Hermano, la jugadora deberá tomar varias precauciones y seguir al pie de la letra las condiciones que le impongan para que mejore. Juliana Scaglione les detalló a todos sus colegas para que ellos también la puedan ayudar.

“Pregunté y la verdad que es lo que hago: vida sana, que no fume tanto, porque el cigarrillo ya saben lo que hace; no puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo ser atleta de alto rendimiento. Sí, puedo entrenar, pero no cagarme a palos como lo hacía”, les explicó Furia.