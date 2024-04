En horas de la mañana de este martes, el conductor argentino Santiago del Moro, quien lleva adelante el programa de Gran Hermano, anunció a través de sus redes sociales que una participante iba a abandonar la casa por problemas de salud. La persona en cuestión es nada más ni nada menos que Juliana Scaglione, más conocida como Furia, una de las participantes más queridas del certamen. “Juli próximamente va a salir de la casa de GH, según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos”, expresó el conductor sin dar mayores precisiones al respecto.

Para no romper con el aislamiento que forma parte de las reglas principales del reality, se preparó un riguroso procedimiento. Según pudo saber el medio de espectáculo Teleshow, durante el traslado de Juliana, una persona del equipo de producción estará junto a ella en todo momento. La misma se encargará de acompañarla a lo largo del proceso y de que se cumpla el formato que requiere el programa. Una vez fuera de la casa, un equipo médico reducido estará esperando a la doble de riesgo, el cual la guiará durante los estudios pertinentes. Una vez que hayan finalizado, Furia podrá regresar a la casa con sus compañeros.

El principal problema que presenta Furia es una infección urinaria. Luego de haberle realizado diversos tipos de estudios, los resultados no salieron como esperaban y por eso deberá ser trasladada para examinarla con mayor precisión. “Hace unos días que Furia no se sentía bien, por lo que le hicieron unos estudios que arrojaron que tenía una infección urinaria, hay ciertos valores que no le dieron bien, por lo que necesitan chequearlo fuera de la casa”, informaron en el noticiero del canal que emite el reality.

Por último, la hermana mayor de las Scaglione, más conocida como Cuy, salió a desmentir versiones a través de redes sociales. “Gracias por todos los mensajes de amor para Furia”, comenzó la mayor de las Scaglione. Y siguió: “¡Está todo bien! ¡Furia está más fuerte que nunca!”, sentenció, además de descartar las versiones acerca de que su hermana podría estar embarazada. “No voy a ser tía”.