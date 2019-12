Greenpeace tildó de "inaceptable" la falta de un acuerdo en la Cumbre del Clima

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La directora internacional de Greenpeace, Jennifer Morgan, consideró "inaceptable" que los países aún no hayan alcanzando un acuerdo en la Cumbre del Clima de Madrid, se informó hoy.



"Es inaceptable estar en esta situación, debemos cerrar algo ya", enfatizó Morgan en declaraciones a la prensa y cargó contra quienes todavía niegan la crisis climática considerando que "no queda tiempo para que nadie cuestione" esta grave situación.



Según consignó la agencia EFE, Morgan denunció que "cualquier cuestionamiento de la urgencia es una demostración de que están demasiado cerca de la industria de los combustibles fósiles".



En el marco de la Cumbre del Clima (COP25) la dirigente de Greenpeace pidió a todos los líderes "ya sean caribeños, latinoamericanos, europeos o estadounidenses" que lean el informe del IPCC sobre las consecuencias que tendría un aumento de la temperatura por encima de 1,5 grados.



"Necesitan entender la crisis en la que ya estamos y la situación de emergencia, venir aquí y luchar por la gente que ya está sufriendo los impactos", demandó.



Respecto a los fondos de mitigación y adaptación que deberían ser acordados en esta Cumbre, Morgan remarcó la importancia de que "los inversores se comprometan" ya que "los costes serán mucho mayores si no se actúa ahora".



Y cargó contra países "como Brasil, Australia o Arabia Saudita" que "vienen a completar su agenda de debilitar el Acuerdo de París".



La Cumbre del Clima de Madrid (COP25) reúne desde hace dos semanas a representantes de casi 200 países del mundo que tratan de acordar nuevas medidas para la lucha contra la emergencia climática.