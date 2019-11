Gremio de la carne obtuvo otro 17% en paritarias y una suma fija de 2.500 pesos para noviembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que lidera José Fantini, y las cámaras empresarias de la actividad acordaron hoy otro 17 por ciento de recomposición salarial por efecto de la inflación, una suma fija de 2.500 pesos a abonarse este mes y "el no descuento de los 5 mil pesos otorgados por el decreto 665/19".



La organización sindical y el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, la Unión de la Industria Cárnica, las Cámaras de Frigoríficos de Santa Fe y la Argentina, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales y la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne convinieron hoy otra mejora de los haberes del 17 por ciento.



Ese índice de incremento salarial se sumará al 35 por ciento obtenido en abril último en tres tramos para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo laboral 56/75.



El acuerdo contempló además "el no descuento de la asignación no remunerativa de 5 mil pesos otorgada por decreto presidencial y una suma fija de 2.500 pesos en noviembre".



El convenio salarial del gremio de la carne regirá hasta marzo próximo y fue firmado por los paritarios gremiales y los representantes de las cámaras patronales de la actividad.



La Federación tiene más de 50 mil afiliados y más de 50 seccionales en todo el territorio nacional y agrupa a los trabajadores de la carne roja y avícola, indicó el sindicato.