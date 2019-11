Gremio de pesca exigió renovar el convenio colectivo y actualizar los salarios del personal

La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp) que lidera Jorge Frías reclamó hoy "la urgente renovación del convenio colectivo laboral y la actualización de los salarios de los trabajadores de puente de los buques fresqueros".



El dirigente, quien integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), sostuvo que "la depreciación de la moneda argentina y su repercusión negativa sobre el poder adquisitivo de los salarios de capitanes y oficiales de puente de la flota fresquera de altura obligó al gremio a solicitar una audiencia a la cartera de Trabajo".



Frías reclamó "una inmediata audiencia con las cámaras Caipa y Caabpa para analizar la revisión del acuerdo salarial vigente y avanzar en un nuevo convenio colectivo de trabajo para que el básico no sea absorbido por la producción y se incluya a la capacitación".



La audiencia fue requerida a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo por el delegado gremial marplatense Fabián Cervio, a fin de que se convoque a las Cámaras de la Industria Pesquera y de Armadores de Buques Pesqueros de Altura.



En mayo último, las partes habían firmado un acuerdo salarial con vigencia hasta 2020 que, si bien contempló "el compromiso de reuniones ese mes para analizar el impacto de las variables macroeconómicas sobre los haberes y la aceleración de la devaluación de la moneda, desde entonces no hubo respuestas al pedido formal de una reunión".



Frías exigió la actualización del convenio colectivo 638/11, que venció en 2013, a partir de "los cambios en la actividad y la necesidad de incluir temas no debidamente regulados".



"Hay que incluir en el nuevo instrumento cuestiones de producción, salariales, de capacitación, de evasión fiscal y del no pago de haberes en negro", concluyó Frías.