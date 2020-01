Gremio vial denuncia que Dietrich no hizo los 2.800 kilómetros de autopistas que prometió

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, denunció hoy que el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich “no hizo los 2.800 kilómetros de autopistas que prometió” y que “de los 4.000 kilómetros de ‘rutas seguras’ no llegó a hacer seis kilómetros”.



Aleña dijo a Radio Nacional que en 2019 “ya había 100 obras paralizadas por falta de pago” y señaló que “en Vialidad no llegaban ni a pagar la luz y el presupuesto era más de 56 mil millones de pesos”.



“Nosotros queremos saber dónde está esa plata, porque se está debiendo más de 20 mil millones a las empresas”, completó la gremialista.



“Realmente ha sido todo una gran mentira y por eso era tan indignante, y está nuestra necesidad de esclarecer estos hechos”, manifestó Aleña.



La titular del citado sindicato no cree que “el ex presidente esté exento ” y denunció que en muchas cuestiones estaba la “orden clara del ex presidente” Mauricio Macri.



Por otra parte, Aleña desestimó dichos de Dietrich de que las obras eran un 40 por ciento más baratas que las realizadas por la última gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al ejemplificar que “en la obra de la ruta 8 modificaron los valores con un 123% de sobreprecio”.



“La caja de Dietrich era de 240 mil millones de pesos y nos preguntamos dónde fue esa plata”, completó la dirigente gremial.



Aleña recordó que en diciembre de 2015 “un gerente con 20 años de antigüedad ganaba 50.000 pesos y ellos ingresaron ganando el doble y ordenaban a aquellos gerentes lo que tenían que hacer, algo ilegal y que fue denunciado”.



Además, aseguró que la prioridad “es reincorporar a los 52 compañeros despedidos, reabrir las cinco escuelas técnicas que cerró (el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier) Iguacel, recuperar las tareas de conservación de todo el país que las han perdido los compañeros del interior y encarrilar esta situación que han dejado de una Vialidad devastada”.