Gremios del transporte respaldan el paro que realizan los trabajadores viales desde hace 12 días

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los más de veinte sindicatos que integran la estratégica Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid, respaldaron esta tarde el paro que los viales nacionales realizan desde hace doce días en demanda del inmediato pago de una deuda salarial que el personal reclama desde octubre de 2016.



En una conferencia de prensa realizada hoy en la sede sindical de la CATT, en la Avenida Jujuy al 1.000 de la ciudad de Buenos Aires, encabezada por la titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), Graciela Aleñá, los trabajadores de la actividad ratificaron "la continuidad de la retención de tareas en el sector administrativo".



La huelga tiene "un acatamiento total en los 24 distritos de la Administración de Vialidad Nacional (AVN) y paraliza la actividad del organismo desde hace doce días ante el ataque del gobierno de Mauricio Macri, que no reconoce ni abona el ítem salarial 'corresponsable contable', adeudado a esos trabajadores desde octubre de 2016", puntualizó Aleñá.



“El gobierno en retirada empujó al conflicto con el engaño permanente y el ataque a los trabajadores. Subió la apuesta para generar una división interna en el personal de Vialidad ante un reclamo legítimo. No se desea generar inconvenientes a la transición, por lo que el sindicato insta al Ejecutivo y al organismo a recapacitar y pagar la deuda", añadió.



Aleñá resaltó además la decisión “unánime” de los trabajadores -votada en asamblea hoy- de continuar la aplicación de la medida de fuerza por tiempo indeterminado.



La dirigente agradeció el respaldo de Schmid y de la CATT -que los viales integran- y también a los dirigentes Omar Pérez, (camioneros) Daniela Pantalone (aeronavegantes), Marcelo Martínez Bertoa, (abogados estatales) e Ingrid Monge (marítimos).



El gremio presentó en su momento dos denuncias penales contra Javier Iguacel (titular del organismo) y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, a quienes acusó de "actos ilegales y corrupción por sobreprecios y prórroga ilegal de concesiones viales”.



"Las empresas no cobran desde hace casi un año. Hay más de 100 obras paradas hace más de ocho meses por falta de pago o porque se las neutralizó", concluyó Aleñá.