Los dos hombres involucrados en una violenta gresca a tiros en La Bebida, Rivadavia, fueron condenados este martes tras admitir su participación en los hechos mediante un juicio abreviado. Se trata de Jorge Gustavo Hourquebier, "El Loco", de 45 años, y Ezequiel Báez, "El Gallo" de 27, quienes quedaron libres al recibir pena condicional.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo pasado en el barrio Nuevo Cuyo, a raíz de conflictos personales de larga data entre dos familias vecinas. Durante la pelea, un adolescente recibió un disparo en la pierna y una mujer resultó herida en el glúteo. Ambos fueron atendidos en el Hospital Rawson y dados de alta.

Publicidad

Según la reconstrucción judicial, la disputa comenzó con un cruce verbal entre Andrea Verónica Ocampo y su vecina, que escaló rápidamente a agresión física. Luego intervinieron familiares, incluyendo Hourquebier y Ezequiel Báez, quienes efectuaron múltiples disparos contra la otra familia. El tercer imputado, Facundo Báez, de 25 años, fue desvinculado por falta de pruebas.

Tras el hecho, actuaron efectivos de la Comisaría 38ª y del Comando Radioeléctrico, que detuvieron a los tres sospechosos. El arma utilizada nunca fue hallada, y se presume que un cómplice la retiró del lugar.

Publicidad

El fallo judicial, dictado por la jueza Mónica Lucero, aplicó un año de prisión en suspenso a los condenados, quienes no contaban con antecedentes penales y aceptaron el juicio abreviado. La medida permite que los imputados recuperen la libertad, cumpliendo la condena bajo supervisión sin cumplir prisión efectiva.