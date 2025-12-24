Benítez fue figura, pero no alcanzó para eliminar al Arsenal de la EFL Cup

El Emirates Stadium fue escenario de una batalla de desgaste donde el Arsenal de Mikel Arteta, apoyado por Gabriel Heinze en el cuerpo técnico, logró clasificar a las semifinales de la EFL Cup. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, el conjunto londinense prevaleció por 8-7 en una extensa tanda de penales frente al Crystal Palace de Walter Benítez.

El marcador se abrió a los 35 minutos cuando la fortuna le dio la espalda al francés Maxence Lacroix, quien convirtió accidentalmente en su propio arco tras un córner. A pesar del dominio local, el exarquero de Quilmes, Benítez, sostuvo a su equipo con intervenciones clave hasta que, en el minuto 50 del complemento, Marc Guéhi logró la paridad tras una asistencia de Jefferson Lerma.

La definición desde los doce pasos fue de alta tensión y se resolvió en el decimosexto tiro, cuando Kepa Arrizabalaga le contuvo el remate a Lacroix para desatar el festejo de los Gunners. En la siguiente instancia, el equipo de Arteta se enfrentará al Chelsea de Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. Por su parte, el otro finalista de la competición saldrá del cruce entre Newcastle y Manchester City.