El Concejo Deliberante de Caucete cerró el año con un nuevo foco de conflicto político que, según anticiparon las partes, tendrá su correlato en los tribunales. La designación de Franco Buffagni como nuevo presidente del cuerpo, impulsada por bloques opositores a la intendenta Romina Rosas, abrió un escenario de fuerte controversia institucional y derivará en una presentación judicial para revertir la decisión.

La autoridad desplazada, José Luis Gimenez, adelantó que acudirá al Poder Judicial para solicitar su restitución en el cargo. El eje de la disputa gira en torno a la interpretación normativa que debe regir la conformación de las autoridades legislativas del departamento y, en particular, sobre qué marco legal corresponde aplicar en Caucete.

Desde el sector que responde al oficialismo municipal, Gimenez sostiene que la designación vulnera la Ley Orgánica de los Municipios, que establece que la presidencia del Concejo Deliberante debe recaer en el primer concejal de la lista del intendente en funciones. En ese sentido, aseguró que la sesión en la que se eligieron las nuevas autoridades carece de validez legal.

De acuerdo al relato del edil desplazado, la oposición avanzó pese a que una sesión previa había sido declarada fracasada. “Ellos deciden abrir una sesión que ya habíamos dado por fracasada por escribano, y el lunes a las 11 eligieron a las autoridades entre ellos, sin nuestra presencia, y señalan a Buffagni como presidente, con Pedro Gómez como vicepresidente y Emanuel Castro como vicepresidente segundo”, afirmó. Para Gimenez, la maniobra es “ilegal” porque el oficialismo no participó de la sesión al considerar que la presidencia debe quedar en manos de un concejal del mismo color político que la intendenta.

Desde la vereda opuesta, la interpretación es diametralmente distinta. El concejal opositor Emanuel Castro sostuvo que en Caucete “somos un municipio de primera y tenemos Carta Orgánica y no nos regimos por Ley Orgánica, que es para municipios de segunda o tercera”, afirmó.

Castro citó el artículo 59 de la Carta Orgánica de Caucete como sustento de la designación de Buffagni. “El artículo indica que el presidente tiene que pertenecer al partido político de la intendenta y ahí es donde nos da la potestad de cambiar y elegir a Buffagni”, explicó, descartando cualquier irregularidad en la sesión cuestionada.

Hay que recordar que Franco Buffagni ingresó al Deliberante como integrante del sublema departamental que encabezó Sonia Recabarren. Si bien compartían el lema con la boleta de Romina Rosas debido al Sipad, ambos espacios se mostraron como espacios distintos y eso tuvo su correlato en el Concejo.

Con posturas enfrentadas y lecturas contrapuestas del marco legal vigente, el conflicto suma tensión a un Concejo Deliberante atravesado por disputas políticas desde hace meses. Ahora, será la Justicia la que deba dirimir si la designación del nuevo presidente fue válida o si corresponde retrotraer la situación, en un escenario que anticipa nuevos capítulos de confrontación institucional en Caucete.