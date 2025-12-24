La planificación de la cena del 24 de diciembre en San Juan se enfrenta a un panorama de incertidumbre climática. Aunque el calor característico de la época se hará sentir con fuerza durante gran parte del día, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la nubosidad irá en aumento de forma progresiva.

El momento crítico llegará con el ocaso, cuando se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a variar de manera repentina. Existe la posibilidad de que ráfagas de viento irrumpan en la escena, ofreciendo un alivio térmico pero complicando la logística de quienes deseen festejar bajo las estrellas.

Debido a esta inestabilidad, la sugerencia principal para los ciudadanos es no confiarse de la calma inicial y preparar un plan de contingencia bajo techo. La Nochebuena sanjuanina se perfila como una jornada donde la flexibilidad será necesaria para evitar que los cambios del tiempo arruinen la celebración familiar.