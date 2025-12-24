San Juan se encuentra bajo una intensa búsqueda tras la activación de protocolos de seguridad por la ausencia de tres menores en los departamentos de Rivadavia y Chimbas. La incertidumbre comenzó a crecer desde el domingo y se extendió hasta este martes, movilizando a la UFI Genérica y a diversas brigadas especializadas.

En el departamento de Chimbas, la búsqueda se centra en Bianca Martina Antúnez, de 15 años, quien fue vista por última vez el domingo a las 19:00 al retirarse de su hogar en el barrio Santa María. Su tía, Ángela Gabriela Antúnez, formalizó la denuncia el lunes por la mañana ante la Comisaría 17°, mencionando que no es la primera vez que la adolescente se ausenta de su domicilio.

Simultáneamente, en Rivadavia, se intenta localizar a Mateo Cruz, un niño de 12 años que abandonó su vivienda en las cercanías de calle Comandante Cabot y San Miguel. Según informó su madre, Marisol Molina, el menor se retiró del lugar tras haber mantenido una discusión familiar.

El caso más reciente reportado es el de Ayelén Valentina Salinas Frede, de 15 años, quien desapareció el martes del Hogar ATSA. La cuidadora de la institución, Mariela Iris Báez, denunció ante la Comisaría 23° que la joven se marchó alrededor del mediodía. Ante esta situación, el ayudante fiscal Mauro Carrizo ordenó la activación inmediata del Protocolo de Búsqueda y Rescate de Personas para dar con el paradero de los tres jóvenes.