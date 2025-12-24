Una pareja se detuvo en Pocito y le robaron más de un millón de pesos

La quietud de la noche del lunes en Pocito fue interrumpida por un violento arrebato en el cruce de las calles Lemos e Independencia,. Jorge Deguer, un hombre de 69 años oriundo de Iglesia, detuvo su Toyota Hilux cerca de las 23:00 para realizar una compra rápida en un comercio de la zona. Al alejarse del vehículo por unos minutos, un delincuente aprovechó que su esposa permanecía sola en el interior para abordarla repentinamente,.

Tras un breve forcejeo dentro del habitáculo, el sujeto logró sustraer la cartera de la mujer y emprendió una veloz huida aprovechando la confusión. Deguer alcanzó a observar desde la distancia la puerta de la camioneta abierta y al desconocido escapando con las pertenencias. El botín sustraído consistía en un millón de pesos, quinientos dólares, un teléfono celular, tarjetas y documentación personal.

A pesar del enfrentamiento, la víctima no sufrió lesiones físicas durante el incidente. Tras pedir auxilio a los vecinos del lugar, el matrimonio radicó la denuncia en la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna. Actualmente, el caso se encuentra bajo la investigación de la UFI Delitos Contra la Propiedad bajo la calificación legal de robo arrebato.