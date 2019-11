Grupo local acuerda compra de proyecto de litio canadiense en Salta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La firma local Alberdi Energy S.A. acordó con la minera canadiense NRG Metals Inc. una opción de compra para la adquisición del 100% del proyecto de litio Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Salta, por un valor de US$ 18 millones.



Los términos del acuerdo permitirán al grupo argentino un período de debida diligencia y auditoría financiera hasta el próximo 15 de enero, informó NRG en Vancouver.



Hasta esa fecha límite la compañía canadiense es libre de negociar o aceptar ofertas de la competencia, en cuyo caso daría cinco días hábiles a Alberdi para superarla.



Para la fecha límite se requerirá que la compradora tenga financiamiento de adquisición asegurado y las partes deben haber firmado un acuerdo de compra que contenga los términos estándar de la industria, incluido el siguiente programa de compras.



Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha límite, Alberdi pagará a NRG US$ 3 millones, con US$ 1 millón depositado en fideicomiso para un pago de opción en marzo.



Seis meses después de la fecha límite Alberdi pagará otros US$ 3 millones y sumas similares en enero y junio de 2021.



Finalmente, se estipuló que el grupo local realizará un pago final de US$ 6 millones en enero de 2022.