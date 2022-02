Grynszpan defendió la suspensión de la FNS y aseguró que se buscó garantizar el inicio de clases

La ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, defendió su decisión de suspender la edición 2022 de la Fiesta Nacional del Sol que este año cumple 50 años desde su inicio. La funcionaria aseguró que esta medida se tomó para evitar la propagación del coronavirus justo antes del inicio de las clases.

La funcionaria respondió ante la consulta de sí no se podría haber hecho la Fiesta del Sol teniendo en cuenta que para esta fecha se ha producido una baja considerable en la cantidad de contagios de covid-19.

En contacto con Canal 13 San Juan, la funcionaria defendió la medida de la suspensión del festejo mayor de los sanjuaninos. "La Fiesta del Sol congrega aproximadamente a 100.000 personas por día y ocurre la última semana de febrero y comienzan las clases inmediatamente después" argumentó la funcionaria.

Luego agregó que la decisión de la suspensión se tomó cuando estaba el pico máximo de contagios y se buscó evitar las reuniones de grandes cantidades de personas. Es que la ministra explicó que solo los ensayos reunían a más de 400 trabajadores entre artistas y técnicos. A esto se suma que aún restaba hacer un casting en el que iban a participar entre 1.000 y 1.200 personas.

"En ese momento y podríamos no solo poner en riesgo a población, sino también a los trabajadores de la salud, por eso apoyo sostengo esa decisión con la que se buscó ayudar a que haya un comienzo de clases tranquilo para todos los niños y los jóvenes", aseguró.

La ministra también aclaró que la no realización del mega festejo no implica que no haya Fiesta del Sol, sino que simplemente se cambiará la forma en la que se hará el evento, ya que se implementará un programa integral que tendrá como eje a la FNS 2022.

Grynszpan aseguró que han iniciado un plan de acción que anunciaran esta semana y aseguró que será el programa de Fiesta del Sol. "La Fiesta del Sol enarbola tres conceptos: formación, identidad y trabajo; estos conceptos se mantendrán durante todo el año la fiesta del sol va a seguir en el 2022 de otra manera", concluyó.

Sobre este tema, en declaraciones anteriores, la ministra ya explicó que no se trata de una serie de eventos o festejos puntuales, sino que será un programa que buscará generar actividades para los diferentes sectores desde músicos, artistas, bailarines, hasta trabajadores del sector editorial o los encargados del montaje de los escenarios.

La noticia de la suspensión de la Fiesta Nacional 2022 fue confirmada oficialmente el 17 de enero pasado. Esta fue la segunda suspensión consecutiva de la FNS. En su momento, las autoridades locales informaron que el Gobernador Uñac y sus asesores resolvieron la suspensión por la cantidad de casos positivos de coronavirus que en ese momento estaba en 23.933 pacientes que transitaban la enfermedad.

“Cuando ya teníamos casi todo listo para la Fiesta Nacional del Sol 2022 tuvimos que tomar una decisión drástica, pensando en el cuidado de la salud de cada sanjuanino y cada sanjuanina. No es fácil, ya estábamos dejando atrás las altas cifras de contagios de coronavirus en San Juan, pero como todos saben las nuevas variantes están poniendo en jaque estas estadísticas”, dijo Uñac.

La realización de la edición 2022 de la FNS fue anunciada en diciembre pasado cuando el panorama por Covid era totalmente distinto. En aquel momento, se detalló que la temática de la fiesta es "50 años, confiar en lo que vendrá". En este marco, la fiesta se iba a realizar entre el 22 y 26 de febrero próximo, en el Predio Costanera de Chimbas.