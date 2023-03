Francisco Guevara, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y candidato a intendente de Rivadavia, pasó por DIARIO HUARPE y habló sobre sus propuestas electorales. En este sentido, apuntó contra Fabián Martín por “poner solo excusas” y planteó que su objetivo es levantar el departamento con el turismo como eje principal de desarrollo. Además, fue contundente con la situación de la desigualdad que existe allí.

Según Guevara, Martín pone excusas para gestionar en Rivadavia, ya que, según él, “siempre es la culpa de otro” a la hora de trabajar. En este marco, su objetivo será “despertar al gigante dormido” a través del turismo.

“Nuestro eje de desarrollo va a ser el turismo. Entendemos que tenemos las posibilidades de ser un departamento turístico, para generar trabajo y dinamizar la economía. Nos hemos dado cuenta de que somos un gigante dormido, que no hemos crecido como otros departamentos. No tenemos paseos de artesanos, no tenemos fiesta departamental, anfiteatro, no tenemos polideportivo para que se desarrolle el deporte, no hay un centro comercial ordenado”, planteó.