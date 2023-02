Con dos actos el mismo día, dos figuras importantes del uñaquismo decidieron copar la agenda política de Rivadavia oficializando sus candidaturas. A primera hora de ayer fue la ministra de Salud, Alejandra Venerando, la que confirmó que será una de las opciones electorales en el departamento. En la tarde, el turno fue del secretario de Ambiente, Francisco Guevara, que aprovechó su nuevo “búnker” para mantener la visibilidad de su candidatura.

El discurso de ambos, en sus respectivos actos, fueron muy críticos con la actual gestión que lidera Fabián Martín. Venerando afirmó que “estamos convencidos de que necesitamos un cambio y queremos transformar la ciudad en una estratégica, de los 15 minutos. Esto significa que la gente tenga los servicios alrededor de su casa”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En tanto que Guevara le apuntó a la relación con los trabajadores municipales y afirmó que “nosotros vamos a tomar el modelo de Capital y vamos a jerarquizar a los trabajadores, además de terminar con los contratados para dignificarlos”. También, observó que “es un departamento que necesita de mejora de servicios municipales para que los que invierten tengan todo lo necesario para seguir haciéndolo y no como ahora que todo colapsa”.

Uno de los ejes, si llegaran al sillón municipal y que fue compartido por ambos, es la importancia del deporte. La ministra de Salud expresó que “la urbanización actual requiere ser reevaluada porque atenta contra los vecinos que buscan hacer deportes y deben irse a otro distrito que le da las comodidades”.

Guevara también profundizó en esto al señalar que “hay muchos clubes del departamento, principalmente de las zonas de menores recursos, que están olvidados. Esto no puede seguir pasando y por eso es que nuestra propuesta también apuntará a ser equitativos en el crecimiento de todas las instituciones deportivas”.

Por supuesto, ambos actores del gabinete de Uñac no evitaron señalar una de las protestas más comunes que los vecinos de Rivadavia tienen hoy y que es el mal estado de las calles por las obras cloacales. Venerando dijo que “necesitamos una ventanilla única, urbanización del departamento, reparar las calles”. Mientras que Guevara fue más duro al expresar que “quiero liderar un municipio más proactivo en solucionarle problemas a los vecinos como es hoy el estado de las calles y salir a dar la cara y no refugiarme en lo que hace o no la provincia”.

Publicidad

Si bien fueron actos de distinta naturaleza, en ambos el contenido político fue crítico contra el jefe comunal del departamento que está transitando el final de su segunda gestión y no puede repetir. Justamente esta es la razón por la cual desde el oficialismo provincial apuestan a recuperarlo y por esto es que, hasta el momento, es la única comuna en que la lista de candidatos figura una ministra y un secretario con rango ministerial.

Esto deja en claro que Rivadavia es en dónde el uñaquismo le apunta los cañones electorales y sumar los votos del distrito que pueda solidificar una victoria provincial. Además, las encuestas que manejan le brindan un escenario de paridad con posibilidad de lograr una victoria en la suma de la subagrupación.

Los otros candidatos

La lista de la subagrupación de San Juan por Todos también tendrá a Marcelo Delgado, que ya se lanzó a fines del año pasado y sin esperar un apoyo de la junta departamental.

En tanto que también habrá una opción del armado giojista como es Facundo Perrone, la única figura que se erige representando el sublema de San Juan Vuelve.

Dentro de la agrupación, Walter Vázquez es el candidato bloquista con el que apelan lograr la intendencia. El actual concejal rivadaviense, es una de las apuestas del partido para sorprender en la elección del 14 de mayo.

La oposición

El proyecto que encabeza Martín ya lanzó a sus tres candidatos a darle continuidad a la gestión. El primero, y que caía casi de maduro, fue Sergio Miadowsky, actual jefe de la bancada opositora de la Cámara de Diputados.

También buscará acceder al sillón municipal Nancy Picón, legisladora del bloque opositor de la Legislatura y exfuncionaria del área social en la primera gestión de Martín.

El abanico se completa con Raúl Ibaceta, secretario de servicios del departamento y mano derecho en la gestión de Martín.