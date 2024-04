Guido Romero habló de los dirigentes deportivos que cobraban un sueldo y no iban a trabajar

Por primera vez, después de que saltara el escándalo proveniente de la Agencia Deportes San Juan, una entidad creada durante la gestión de Jorge "Coqui" Chica al frente de la Secretaría de Deportes en la gestión de Uñac, habló el actual ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero. El funcionario hizo referencia al descubrimiento de al menos siete dirigentes deportivos que cobraban un sueldo de entre $300.000 y $500.000 y no iban a trabajar. "No vamos a gastar un solo centavo en personas que no trabajan", aseveró con contundencia.

Romero explicó que el nuevo presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone, descubrió la situación mientras estaba reuniéndose con los empleados del lugar y luego inició una refuncionalización en la que "algunos se pusieron a disposición y siguieron; y otros renunciaron".

"No estamos dispuestos a que se paguen sueldos de ningún tipo, ni de uno, ni de 100, ni de 200, a quienes se hacen los que trabajan. Para nosotros es importante generar la cultura del trabajo", agregó Romero.

Sobre los dirigentes deportivos que cobraban un sueldo y no iban a trabajar, trascendieron mediáticamente los de Alberto Platero, expresidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol; Pedro Campos, presidente del Club Colón Junior; Nacif Farías, presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol; Daniel Garipe, presidente del Club Atlético de la Juventud Alianza; Jhonatan Escudero, de la Federación de Vóley, y gente del ciclismo, entre otros.

Consultados por la cantidad de personas que se encontraban en una circunstancia similar, Romero respondió: "Son datos que tiene el presidente de la agencia. Él está trabajando con todo su personal. Dentro de esta reestructuración de trabajo hubo personas que no estuvieron de acuerdo y renunciaron".

"No va a haber ningún estamento del Ministerio ni del gobierno en el que se pague el sueldo por personas que no trabajan. El sueldo lleva de por sí una contraprestación, que es el trabajo. La remuneración es eso. Con lo que vamos a seguir en ese sentido y todas las personas que trabajen y que estén dentro de la ley van a seguir trabajando, como ya se demostró, y las personas que no, no seguirán siendo empleados", reiteró el ministro.

"Nosotros vamos por el camino que creemos que es el correcto. El gobernador es claro en este sentido. No vamos a gastar un solo centavo en personas que no trabajan", sentenció Romero.

"Si se trabaja, se paga el sueldo con toda claridad y nosotros estamos bajo ese paraguas. Y creemos en eso. O sea, creemos en que tenemos que de a poco ir recuperando la cultura del trabajo. El argentino tiene que recuperar la necesidad de trabajar para poder llevar el pan a su casa", concluyó.

Agencia Deportes San Juan

Sobre la agencia, Romero explicó: "Es una sociedad de economía mixta que está regida por las leyes del derecho privado. Dentro de eso, está la posibilidad de renunciar y terminar el vínculo. No ocurre lo mismo que el empleo público".

"Con el empleado público sí puede requerir una realización de un sumario o algo por el estilo. El empleo privado es otra cosa. Con lo cual, esto se maneja de otra manera, con otras leyes, y el presidente fue muy concreto y muy claro en su visión.

La mencionada agencia fue creada en el 2020 a través de la ley 2.163 A, aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de dicho año. La misma es una sociedad de economía mixta, es decir, funciona con fondos públicos como privados.

Según reza sobre su funcionamiento en el Artículo 7, la entidad “tiene por objeto toda la actividad física y deportiva que se realice en la provincia, teniendo competencia en lo referido a la asistencia, promoción, publicidad, derechos, consolidación y aplicación de programas que se vinculen al deporte social, recreativo, federado y de alto rendimiento en todas sus modalidades y disciplinas, particularmente puede desarrollar por cuenta propia o de terceros, fuera o dentro de la provincia todas aquellas actividades necesarias para alcanzar lo mencionado anteriormente”.

Según pudo saber este medio, desde la agencia, durante la gestión uñaquista, trabajaron en la Vuelta Internacional a San Juan, el partido por Eliminatorias de Argentina-Brasil en el Estadio San Juan del Bicentenario, la gestión de entrega de fondos y subsidios para clubes deportivos, entre otros.

Agencia San Juan del Bicentenario

Sobre la situación de otras agencias que dependen del Ministerio, por ejemplo, la Agencia San Juan del Bicentenario, Romero dijo que "me reúno diariamente con los presidentes de las agencias y no me comentaron nada en ese sentido".