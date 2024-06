Tras la aprobación de la Ley Bases y el voto negativo del senador Sergio Uñac en relación al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el ministro de Producción, Innovación y Trabajo, Gustavo Fernández, se sumó a la polémica y apuntó contra el ex gobernador.

Fernández fue contundente y dijo: “Me preocupa el voto del ex gobernador Uñac que, siendo un conocedor de la importancia de esto para la actividad minera y para la provincia haya votado así. Duele un poco ese voto, porque responde a una visión un tanto mezquina. No sé si es una visión mezquina desde lo partidario, porque los diputados que comparten el espacio tuvieron otra actitud, me parece que fue algo más personal que partidario y en esto hay que reflexionar porque estamos jugando con el futuro de los sanjuaninos”.

“Ha sido una ley que ha costado mucho sacar, con mayorías muy estrechas y que nuestros senadores no hayan estado a la altura me preocupa y entristece, porque uno esperaría otra cosa de un exgobernador” dijo Fernández.

La crítica del ministro de Producción, Innovación y Trabajo contra Uñac se suma a los dichos del actual gobernador Marcelo Orrego, quien se mostró sorprendido por esta decisión de su antecesor en el cargo. A primera hora de esta mañana, en una actividad por la Fundación de San Juan, Orrego declaró: “Voy a ser muy claro en esto, me pareció sumamente sorpresiva la votación de los legisladores de Unión por la Patria. El exgobernador sabe lo importante que es el RIGI para los sanjuaninos, y las expectativas que genera hacia futuro. Votaron en contra de los intereses de San Juan”.

El voto de los sanjuaninos

La iniciativa oficialista, que sufrió numerosos cambios, terminó imponiéndose por 38 votos a favor contra 32 en contra. Los senadores sanjuaninos Sergio Uñac y Celeste Giménez votaron en contra, mientras que el libertario Bruno Olivera emitió su voto a favor.