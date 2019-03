Muy comprometido con la causa y con la necesidad de difundir y que exista una buena comunicación entre todos. Gustavo Garzón visitó San Juan y antes de la proyección de su película este martes Down para arriba, y posterior debate, dialogó con DIARIO HUARPE.Muy amable y predispuesto, como siempre lo fue en sus visitas a San Juan, el actor dialogó sobre sus experiencias, cuándo se filmó la película, cómo sobrellevó sus papeles de director, actor y padre, y su opinión respecto a la integración de chicos down en escuelas comunes.

¿Contame sobre el motivo de tu visita?

Vine a presentar mi película “Down para arriba” que está basado en personas con síndrome de down. La película cuenta cómo este grupo se ocupa durante un año de la preparación de un cortometraje. Entonces el documental retrata todo el momento de construcción del cortometraje de teatro que se llama síndrome de down.

¿Quiénes participan del film?

Participa un profesor llamado Juan Lazo y está íntegramente actuada por gente con síndrome de down. Participan mis hijos, mis gemelos que son con síndrome de down, así que en la película soy un poco padre, director, actor.

¿Piensas que esta película ayudará a concientizar a la gente?

Ojalá que ayude a que se supere y achiquen las distancias de las personas convencionales y las personas con discapacidad y que todos podamos comunicarnos más fluidamente. Que la gente le pierda miedo a la comunicación con ellos, que le pierda miedo al acercarse. Hay mucha ignorancia.

¿Por qué crees que a veces no se acerca la gente?

La gente no se acerca a veces porque no sabe cómo hablar, no sabe si los van a entender. Pero no hacen el intento, y los que hacen el intento y se acercan reciben mucha gratificación porque ellos son personas muy agradecidas y se los ama de una manera infinita. Es inconmensurable lo que se puede amar a estar personas.

¿Cómo fue para vos ser padre, director y actor?

Fue muy grato. Ser director fue muy fácil porque yo no hacía nada. Yo le decía a la cámara dónde se debía poner y al sonidista que tenga el sonido, y lo hacía todo el profesor de teatro. No hay nada en el documental hecho para el documental. El documental seguía la tarea del grupo.

¿Qué fue lo más difícil en la película?

Lo muy difícil fue editar la película. Eso fue un trabajo muy arduo porque yo firmé 26 horas y me debía quedar con una pero tenía que ver todo. Fue difícil ordenar el material, tener un creyendo, que tenga ritmo, emoción, la alegría. Fue un trabajo muy difícil y la verdad que estoy muy contento con el resultado porque me costó.

¿Ahora te estás dedicando de pleno a esta película o tienes algo más?

Tengo varias ocupaciones. Hago dos obras de teatro en Buenos Aires, doy clases, soy amo de casa porque la mamá de los chicos falleció y ellos viven conmigo. Tengo muchas ocupaciones y aparte me encanta esto de viajar con la película. En Buenos Aires ya está ingresando en la tercera semana. Me gusta mucho esto de acompañar la película en el interior del país y conocer a la gente y sentir que la película puede ser un mínimo aporte a la gente que estaba en una situación parecida a la mía como padres, a mis chicos como hijos, o a los docentes como docentes. Creo que es un granito de arena que por suerte salió bien, porque la gente se muestra agradecida y esto es enorme que la gente agradezca el trabajo.

Hay escuelas que integran a chicos down, ¿piensas que esto ayuda a todos los docentes a que puedan integrarlos?

No lo sé. En principio los míos siempre han ido a escuelas especiales, nunca quise forzar la entrada a una escuela común porque yo tengo un concepto, por ahí es un poco personal, pero me parece que a la escuela los chicos van a aprender y tienen un programa en el que tienen que aprender a multiplicar, dividir, geografía, historia y los míos no están en condiciones de aprender eso. Entonces yo prefiero que mis hijos vayan a un lugar con sus pares, donde el programa esté hecho y pensado en ellos, siempre fue así y hay escuelas especiales muy buenas. Yo estoy muy agradecido a todos los lugares que han contenido a mis hijos. Han ido a cinco establecimientos y han sido excelentes docentes, amigos, bailes, compañeros, no han sido ni los mejores ni los peores. En cambio en una escuela común siempre van a ser los peores.

¿Por qué lo definiste así?

Yo elegí este camino. Hay gente que opta por tratar de que entre a una escuela común con maestros integradores. A mí me parece que ahí el aula se parte en dos y es una cosa medio, la respeto, no estoy en contra, yo prefiero otra cosa para mis hijos.

¿Cómo continúa tu trabajo ahora?

Voy a entrar en El Marginal y empiezo a filmar a mi regreso. Hago de padre de un chico, Toto Ferro, un poderoso malvado.