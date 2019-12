Gustavo Melella asume mañana como nuevo gobernador de Tierra del Fuego

El gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, asumirá mañana en el cargo durante una ceremonia oficial convocada para las 16 en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Ushuaia, a la que todavía no se confirmó si asistirán funcionarios del gobierno nacional.



El ex intendente de la ciudad de Río Grande, un radical K agrupado en el partido “Concertación Forja”, sucederá en su puesto a la peronista Rosana Bertone, a quien venció en primera vuelta en las elecciones de junio.



Bertone no participará de la ceremonia porque renunció a la gobernación el lunes 9, para jurar como diputada, y su lugar fue ocupado de manera interina por el vicegobernador Juan Carlos Arcando.



La transición de casi seis meses entre ambas administraciones estuvo plagada de acusaciones cruzadas y se caracterizó por la falta de dialogo entre Bertone y Melella, que nunca se encontraron personalmente desde los comicios provinciales.



Además, Arcando fue cuestionado porque en su gestión de 8 días gastó $450.000 en la confección de los atributos de mando (bastón y banda argentina), modificó el gabinete e incrementó en un 66% su propia remuneración y la del resto de los funcionarios de planta.



El ex vicegobernador de Bertone dispuso asueto administrativo para mañana, con el objeto de que los empleados públicos puedan participar del acto de asunción de Melella, quien todavía mantiene en reserva el nombre de algunos de los colaboradores que formarán parte del gabinete.



“Hubo muchísimos inconvenientes de todo tipo con el gobierno saliente. Pero nosotros nos estamos preparando con toda la fuerza, y con todo nuestros equipos de trabajo”, sostuvo el mandatario electo en declaraciones a la prensa local.



Melella adelantó que tras su jura, y una vez que designe a los funcionarios, impulsará el tratamiento de un paquete de leyes sobre “funcionamiento del Estado, previsión social, salud, educación y recursos naturales”.



El gobernador electo volvió a criticar las licitaciones y los gastos realizados por la gestión de Bertone en los meses de transición, y en particular el nombramiento de personal en la planta permanente del Estado.



“Es mucha gente. No tenemos los listados definitivos, pero son todos los que ingresaron en este último tiempo. Me parece una gran irresponsabilidad, incluso, que a días del cambio de gobierno se haya firmado un nuevo convenio colectivo de trabajo”, se quejó Melella.



La jornada de recambio institucional comenzará a las 11 con la jura de los 15 nuevos legisladores que componen el parlamento fueguino: 4 del peronismo, 4 de Forja, 3 del Partido Verde, 2 del Movimiento Popular Fueguino y 2 de Cambiemos.



Después, a las 16, prestará juramento Melella y se aprobará la nueva ley de ministerios para que el nuevo gobernador pueda conformar el gabinete de ministros y secretarios que asumirán sus funciones ese mismo día.



Mellella será el séptimo gobernador de la historia institucional de la provincia más austral del país, creada en 1991 y entre cuyos límites jurisdiccionales también se encuentra la Antártida y las Islas Malvinas.