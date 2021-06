Habilitarán la Tarjeta Social el próximo 19 de junio

Todos los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar podrán recibir su acreditación mensual el próximo sábado 19 de junio para adquirir los alimentos y elementos básicos incluidos en esta tarjeta.

Así lo informaron desde la Dirección de Políticas Alimentarias, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. La decisión de adelantar la acreditación, hecha normalmente los días 20 de cada mes, se debe al feriado 21 de junio y por esta razón, y solo por esta vez, se realizará el 19.

La Tarjeta Social tiene como objetivo asistir a familias vulnerables de San Juan para que puedan acceder a los alimentos básicos y necesarios para mejorar la calidad de vida de quienes sean beneficiarios, en este caso, personas en situación de vulnerabilidad acreditadas con informe social en los ministerios; quienes no posean beneficios sociales de jubilación y/o pensión; quienes no trabajen en relación de dependencia, pública o privada, no sean beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y no sean beneficiarios de programas del Estado Nacional.