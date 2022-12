"Hablaremos": Dibu Martínez podría tener problemas en Aston Villa por sus bailes

Unai Emery, entrenador del Dibu Martínez en Aston Villa, habló sobre los gestos del arquero argentino. El técnico español dio una conferencia de prensa antes del cruce contra Liverpool en el Boxing Day. La tradición británica que tiene partidos de la Premier League el 26 de diciembre sigue igual que siempre. Sin embargo, el foco del estratega estuvo puesto en los bailes de Emiliano en el arco de la Selección Argentina y sus gestos posteriores.

Antes de la crítica, el DT indicó: "Estamos muy orgullosos de él, es increíble. Los fanáticos de Aston Villa deben estar muy orgullosos de él". Por lo que se sabe, Robin Olsen será su reemplazante en el compromiso de este lunes desde las 14.30 (hora argentina), ya que Dibu aún no volvió a Inglaterra. "Regresará la próxima semana, quiero que descanse después de las grandes emociones y el arduo trabajo que hizo", afirmó Emery.

Tras eso, el entrenador del Aston Villa no pudo pasar por alto que el guardameta marplatense solicitó "un minuto de silencio" para Kylian Mbappé en el vestuario y que en la caravana en autobús por Buenos Aires le hizo upa a un muñeco con la cara del futbolista del PSG. "Cuando estás pasando por una gran emoción es difícil contenerse, pero voy a hablar con él la semana que viene sobre algún festejo. Ahora, respeto que está con su selección. Cuando esté con nosotros, la responsabilidad será nuestra, hablaremos", señaló Unai.

Por sus gestos y demás, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graet, le envió una carta a Claudio Tapia, principal dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "Le escribí a mi homólogo de la Federación Argentina, encuentro estos excesos anormales, en el marco de una competición deportiva, y me resulta difícil de entender. Esto va demasiado lejos. El comportamiento de Mbappé fue ejemplar", advirtió en una entrevista con el diario Ouest-France.

La defensa del Dibu Martínez

Días atrás, sobre lo que hace en los penales, el Dibu Martínez le dijo a los presentes en Mar del Plata: "Es algo que me sale en el momento, me hago fuerte en los penales y se la gente de ellos me respetan, lo sé porque jugadores rivales me lo dicen. Cuando erran el primer penal en la final del mundo se que el otro chico iba a estar nervioso. Le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole y la tiró afuera, se cagó todo".