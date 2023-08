Luego de la publicación de DIARIO HUARPE alertando que el 42% de los niños y niñas de San Juan son víctimas de discriminación por su aspecto físico o falta de igualdad de género, este medio acudió a la psicología para explicar este fenómeno mundial conocido como bullying. En esta nota, la psicóloga Mariela Serra (M.P.: 512), expuso los principales indicadores para prevenir y detectar casos, y también algunos consejos útiles para aplicar en infantes y adolescentes que sean víctimas o victimarios de este tipo de acoso.

En este sentido, la profesional explicó que en la actualidad no solo se denuncia más, sino que también en la parte clínica hay más casos de abordaje, es decir, cada vez son más los padres que realizan consultas tras notar conductas relacionadas con el bullying en sus hijos. A su vez, aseguró que es necesario realizar un diagnóstico diferencial para determinar si realmente se trata de casos de bullying o no, ya que muchas veces ese término se emplea mal. "Que un chico se pelee con otro, o no se lleven bien, no quiere decir que estemos ante un caso de acoso, pero tampoco se debe banalizar a este tipo de situaciones", dijo.

"Para hablar de bullying, se debe determinar que el acoso o maltrato que está sufriendo un menor, se sostenga en el tiempo. Es decir, una pelea o discusión circunstancial, que no sea deliberada, no puede ser catalogada bajo ese término. Una vez determinado que un menor está siendo víctima de bullying, se debe acompañar y proteger a la víctima, ya que este tipo de acoso genera grandes daños en la integridad y autoestima de la persona, y en muchos casos lleva a un aislamiento social", enfatizó.

A su vez, Serra afirmó que puede ocurrir que un chico que es víctima en un ambiente, sea un potencial agresor en otro grupo. Por ello, es necesario crear una red de contención en conjunto con la familia y el establecimiento educativo, social o deportivo, donde el niño está siendo víctima o victimario.

¿Las redes sociales potencian el bullying?

Desde la delegación San Juan de Inadi, aseguran que este flagelo se ve potenciado en redes sociales y que, de hecho, notan una vuelta muy fuerte de los discursos de odio. Consultada al respecto, la especialista explicó que los niños y niñas no deben tener redes sociales, ya que ellos aún no tienen desarrollada la dimensión de lo virtual, ni tampoco la participación en este tipo de plataformas.



"En los casos en que los menores ya cuentan con perfiles en redes, los padres deben estar muy presentes en ello y para ello existen diferentes tipos de filtros que ayudan al control parental. Hay que tener en cuenta que un celular no es un chupete electrónico que sirve para distraer o entretener a los más pequeños, sino que es un dispositivo que los conecta con personas e información, a la que no deberían tener acceso por su edad", sentenció Serra.

En este sentido, Serra afirmó que en el caso de los adolescentes es más complicado, ya que los grupos o comunidades virtuales ocupan casi el mismo lugar que los grupos reales de pertenencia, por lo que un joven que no cuenta con este tipo de comunicación, puede sentirse excluido. "Sin importar la edad, que los padres controlen estos grupos no significa que estén invadiendo su privacidad, sino que están acompañando al uso de una tecnología que ellos aún no terminan de dimensionar".



"Los adultos deben intervenir en una línea simétrica. Si ven que sus hijos están recibiendo agravios por parte de un compañero, no deben ir a hablar con el agresor, sino que deben tomar intervención con los padres de ese chico y exponer la situación, para abordar el caso responsablemente", explicó.

Consejos para detectar que un menor está sufriendo bullying

Según precisó la psicóloga, es necesario estar atentos a si el maltrato ocurre en una dimensión real o virtual, ya que los abordajes son diferentes.

Indicadores de que un niño, niña o adolescente pueden estar siendo víctimas de bullying:

Baja autoestima.

Inseguridad.

Falta de confianza en sí mismo.

Conductas de aislamiento.

Irritabilidad.

Impulsividad.

Cefaleas.

Dolores de estómago.

Enuresis

Encopresis

Fobia o rechazo a concurrir a la escuela o juntadas.

Abandono de actividades.

Bajo rendimiento escolar.

Cómo detectar si un menor ejerce bullying

La licenciada advirtió que es necesario revisar los propios modelos vinculares y analizar si el joven está siendo víctima de maltratos o violencia familiar, ya que puede estar trasladando esos padecimientos hacia otros entornos.



En caso de comprobar la sospecha, se debe trabajar con el menor desde la parte reflexiva y reparatoria. "Muchas veces los padres consideran que la sanción o el castigo es el método más efectivo, pero es necesario atravesar un camino mucho más largo, en que el chico trabaje la empatía, la compasión y el respeto, y fundamentalmente aprenda a disculparse y reparar el daño cometido", afirmó.