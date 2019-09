Habló el hombre acusado de tocarle la cola a una policía

Hace pocos días una mujer aspirante a ingresar a la Policía denunció que un hombre le tocó la cola en la calle y por eso ella emprendió a golpes contra su presunto agresor. Este viernes el presunto acosador negó las acusaciones y dijo que demandará a la mujer y a su novio.

Emanuel Casuelas, concedió una entrevista en los micrófonos de radio Sarmiento en la que relató que el día de la agresión él salió a hacer una compra rápida y que su mujer le pidió que volviera rápido para almorzar. "Me iba a comer un rico pollo y termine comiendo golpes y nervios", aseguró el hombre de 24 años.

Casuelas explicó que él iba circulando por la zona del Conector Sur porque había ido a comprar a un comercio cercano. El hombre aseguró qué "iba caminando por la misma vereda hasta que la mujer hasta que ella se dio vuelta" y agregó que la chica comenzó a gritarle recriminándole que le había tocado los glúteos,

El hombre agregó que siguió camino a su casa hasta que la chica lo alcanzó con un auto y se paró. "Me agredió muy fuerte. No me dejaba hablar", aseguró el hombre quien agregó que la mujer venía acompañada por su novio quien también le recriminó el presunto tocamiento. "Ella iba con un señor que no sé si era el novio o el padre. Un señor de dos metros, grandote.

En ese momento, se pararon, se bajaron rápidamente. Yo me quedé duro, tildado", aseguró el hombre quien agregó que la pareja lo agredió de forma física y verbal. "Me dijeron que era un tocacolas. Yo les decía que por favor dejen de pegarme. De última, si me pegan que no me peguen tan fuerte".

Tras la pelea, el joven aseguró que recibió varios golpes en su rostro que le provocaron hinchazón y moretones. Además agregó que tiene problemas con su dentadura ya que con los puñetazos le aflojaron una muela.

Más allá de los golpes, Casuelas lamentó que está a punto de perder el trabajo ya que aseguró que le están por enviar el telegrama de despido y agregó que no sabe qué va a hacer para mantener a su mujer y dos hijos.

El hombre aseguró que ya cuenta con una abogada y que demandará a esta pareja. Por su parte, la representante legal de Casuelas, Filomena Noriega también negó que su cliente haya tocado la cola de la aspirante a policía y aseguró que el novio de esta mujer es celoso y que esto fue lo que provocó la presunta agresión.