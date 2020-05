Habló la médica que estuvo detenida: "Nunca pensé en sufrir lo que sufrí"

Rosa Contreras, la médica infectóloga que fue detenida en medio de la investigación por el vuelo sanitario en el que se trasladó a quien se convirtió en el tercer caso de coronavirus, dio su versión sobre lo sucedido: aseguró que ella no tiene nada que ver con la autorización del viaje.

La médica que estuvo detenida en la Central de Policía y fue liberada durante la madrugada de este viernes, participó en la marcha de apoyo a ella y a Javier Porras, otro médico que también estuvo preso y es el coordinador de los vuelos sanitarios.

La Justicia investiga a Contreras y Porras para determinar qué grado de relación tienen con la médica LG quien está infectada de Covid después de mantener contacto con su hermano quien fue traído desde Buenos Aires. En medio de esta investigación, en las últimas horas se conocieron 4 audios que conectan a la jefa de Infectología del Hospital Marcial Quiroga, Rosa Contreras, con la hermana del transportista que se convirtió en el tercer caso.

En declaraciones a Canal 8 la profesional aseguró que ella no tiene nada que ver con la autorización de los vuelos, sino que se limitó a gestionar la pronta entrega de un estudio que el paciente necesitaba para viajar desde Buenos Aires a San Juan.

"Nunca en mi vida pensé que como profesional de la salud yo iba a terminar sufriendo lo que sufrí anoche con mi familia. Terrible llevar a un calabozo a una infectóloga sin ningún sentido", aseguró la profesional casi sollozando.

Luego la médica que se desempeña en el Marcial Quiroga aseguró: "no tengo nada que ver con el viaje yo no autorizo, yo no solicito viajes. No tengo nada que ver la doctora Galván me pide el resultado de su hermano porque yo conocía a la infectóloga de Buenos Aires, el vuelo ya estaba autorizado. Como yo conocía a la infectóloga le consigo ese resultado para que hagan el vuelo", relató Contreras.

Luego la médica aseguró que "el doctor Matias Espejo aclara que el paciente tiene 3 COVID negativos mi única injerencia en esto es que conseguir un resultado por que conocía una infectóloga de Buenos Aires, nada más", concluyó.

Contreras, de campera azul, se mostró consternada por su detención.

Estrategia de defensa

Por su parte, el abogado Arturo Bode, defensor de Contreras, habló con Radio Sarmiento y se refirió a los audios que se conocieron en las ultimas horas en los que se escucha a Contreras y a la doctora LG.

"Estamos en plena etapa investigativa. La detención se dio en el marco de una ampliación fiscal por lo que se la requirió en Central de Policía y se procedió al allanamiento de su domicilio por orden fiscal", aseguró el letrado quien opinó que la detención en la madrugada "no estaba bien formalizada y por ello se procedió a la liberación".

Sobre los audios en cuestión el letrado opinó que "no hay nada que adjudicarle nada a ella, es una charla doméstica con una colega, no tiene el de arreglar una situación con favores. Los audios aportan cosas que suman al requerimiento pero no es plena prueba", opinó el abogado quien, igualmente, aclaró que aún no accedió de manera formal a estas conversaciones.