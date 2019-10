Habrá dos marchas en Ushuaia para pedir justicia por un femicidio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos marchas diferentes de vecinos de la ciudad de Ushuaia pedirán justicia por el femicidio de Estela Noemí López, de 51 años, la mujer asesinada a puñaladas el último domingo en un hecho por el que está detenida su ex pareja, un hombre de 36 años, se informó hoy.



La primera de las manifestaciones es convocada por el colectivo feminista “Ni una menos” de la capital fueguina, y se llevará a cabo mañana a las 17, informaron a Télam fuentes de la organización.



La agrupación se concentrará en pleno centro de la ciudad y los concurrentes marcharán desde allí hasta la sede del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, ubicado a siete cuadras del sitio de la convocatoria.



“Exigimos justicia por Estela, asesinada en manos de su pareja. Las mujeres de Tierra del Fuego volvemos a las calles y volvemos a pedir justicia, porque en nuestro país matan una mujer cada 36 horas”, afirmó un comunicado distribuido por la entidad convocante.



“Ni una menos” responsabilizó al Estado “en todas sus formas, legisladores, ministros, gobernadores, concejales y jueces” de ser “los responsables de que esto no pare”, porque “no brindan ni generan las herramientas necesarias para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”, dijeron.



También acusaron a los magistrados de “no escuchar a las víctimas y proteger a los violentos”, y a los diputados provinciales por no sancionar “y tener durmiendo, el proyecto de adhesión a la Ley Micaela”.



“¿Quieren que nos sigan matando? Nosotras nos queremos vivas”, concluye la proclama del colectivo con la que está siendo difundida la marcha.



Por su parte, la fundación de Ushuaia “Manos solidarias”, dedicada a ayudar a gente con problemas sociales, convocó a una segunda movilización que se realizará el sábado a las 17.



En este caso será una marcha del silencio exigiendo “justicia por Estela”, y los miembros de la ONG pidieron concurrir “sin identificaciones políticas de ningún tipo”.



“Como sociedad decidimos salir unidos a decir basta”, indicaron fuentes de la entidad, e informaron que desde un paseo ubicado a orillas del Canal Beagle marcharán hasta la Casa de Gobierno de la provincia.



La justicia ya indagó y mantiene detenido a Carlos Gustavo López, como el principal sospechoso del crimen.



Según la investigación judicial, el hombre oriundo de la provincia de Corrientes, enfrenta un cuadro probatorio comprometido: testigos lo vieron discutir con la mujer momentos antes de que ambos salieran al exterior de la vivienda ubicada sobre la calle Marcos Zar al 400, donde la víctima recibió varias puñaladas “en el tórax, rostro y cuello”, y falleció minutos después mientras era atendida en el Hospital Regional Ushuaia.



Además, el acusado fue detenido a pocas cuadras del lugar, cuando todavía tenía entre sus pertenencias el cuchillo supuestamente utilizado para el ataque, y múltiples manchas de sangre en su ropa.



López se negó a declarar ante el juez de instrucción 3 de Ushuaia, Federico Vidal, mientras enfrenta los cargos promovidos por el fiscal Nicolás Arias: “homicidio agravado” por “haber sido cometido contra quien fuera su pareja y mediando violencia de género”.



El imputado, que había ingerido alcohol pero “no se encontraba en estado de ebriedad”, no posee ningún antecedente judicial y tampoco registra denuncias anteriores por violencia de género, señalaron voceros judiciales consultados por Télam.