¿Habrá respuesta? Alejandro Fantino liquidó a Riquelme en las redes y es viral

Luego del despido de Sebastián Battaglia, el reconocido Alejandro Fantino no pudo guardarse al silencio. El periodista explotó contra Juan Román Riquelme y los directivos de Boca Juniors, los que tomaron la decisión de separar al exmediocampista central de su puesto como entrenador. Ahora, Hugo Ibarra tomará su lugar por un tiempo, hasta encontrar a quien reemplace al histórico apellido que acaban de echar.

“Elevate Sebastián. Las águilas no cazan moscas. Tus 19 títulos en Boca te convierten en uno de los nuestros”, fue lo que comenzó diciendo en su cuenta de Instagram. “¡Volá más alto que los gorriones! Vos sos águila. Gambeteá a los barriletes de memoria floja, Sebas. ¡Sos inmenso!”, aportó también, junto con algunas fotos del futbolista con más títulos en la historia del conjunto Xeneize.

Además, Fantino planteó: “¿Alguien puede decirle algo? Battaglia no se toca”. "Lo lamento Seba. Así no se saca a alguien que dio tanto. Creo que hay maneras y el respeto ante todo debe ser lo primero”, comentó luego, demostrando tristeza por la salida del ahora exentrenador del cuadro azul y oro. "¡Te felicito Sebas! Revancha contra las ratas anti Boca que te querían limpiar. Nunca se olvida lo que nos diste dejando la piel en la cancha”, había escrito en mayo de este 2022.

Palabras anteriores de Alejandro Fantino

Asimismo, otra cosa que había dicho Alejandro Fantino tiempo atrás fue: “¿Qué me pasa con Riquelme? Ustedes saben lo difícil que es. Es picante, es un pibe difícil para relacionarse. La última vez que estuve con él, me invitó a tomar unos mates antes de la pandemia. Me invitó a su casa en Nordelta. Fui, me senté y estaba el Chelo Delgado y Javier García. Tomaron 25 litros de mate y vieron cuatro partidos de la Segunda de Austria que no sé cómo los tenían".

"¡Tenían el ascenso de Austria! Tenían al Tristán Suárez de Viena. Después, no me atiende más el teléfono. Le escribí un par de veces, no lo llamo para pedirle... Alguna vez le he dicho por alguna charla. Está todo bien, boludo, tengo 50 años, no me querés dar una nota y me importa tres pedos, ya pasé”, sentenció el reconocido comunicador. Este, con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, de inmediato se viraliza.

Posteo de Alejandro Fantino.