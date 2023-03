Alumnos del último año de la Escuela Normal Sarmiento llegaron en diciembre pasado junto a un proyecto escolar hasta la zona de Punta del Agua, en El Encón. Desde ese momento generaron un vínculo con la gente de la zona y hoy, por pedido de ellos, llegaron una vez más ante las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano para pedir una solución a la falta de agua potable desde hace cinco meses y no recibieron ninguna respuesta.

Álvaro Roldán, expresidente del Centro de Estudiante de la Escuela Normal Sarmiento, contó a DIARIO HUARPE que en diciembre pasado, por un proyecto escolar, juntaron donaciones y conocieron a la Comunidad Huarpe Sawa, en la localidad de Punta del Agua en el Encón. “Cuando comenzamos con el proyecto pedimos ayuda para poder llegar hasta la zona, pero nos dijeron que no había presupuesto y con dinero de nuestro bolsillo alquilamos un colectivo y llevamos todo lo recolectado”, explicó el joven.

Según el joven, el contacto con la dura realidad que vive la gente de la zona, los llevó a comprender la compleja situación que atraviesan por la falta de agua potable. “La primera vez que hicimos donaciones solo enviamos las cosas, pero en la segunda visita, el solo llegar fue complejo por el camino de tierra y después ver las necesidades que atraviesan y el pedido de agua potable nos hizo involucrarnos más”, mencionó Roldán, a la vez aseguró que en los últimos días recibió un llamado de uno de los referentes de la comunidad.

“Con José Díaz, comenzamos a mantener más contacto desde diciembre pasado y la semana pasada recibí una llamada de su parte contándome que desde que hace cinco meses no tienen agua y que las donaciones que nosotros llevamos, ya se están agotando. Me pidió que busque ayuda en el Gobierno”, contó el exalumno.

Con este pedido, Álvaro Roldán junto a Alejandra Barquiel, llegaron nuevamente hasta las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano para intervenir por la Comunidad Sawa. “En octubre pasado cuando empezamos a planear el proyecto iniciamos un expediente pidiendo no solo transporte, sino también agua y alimentos. En ese momento nos dijeron que no se podía que no había presupuesto. Hoy volvimos para pedir nuevamente ayuda y tras pasear de oficina en oficina, nos fuimos con la respuesta de tener que volver el jueves porque ahora las personas encargadas, estaban de vacaciones”, aseguraron los estudiantes.

“En algún momento personal del área nos dijo que la Comunidad Sawa era una de las más asistidas, pero cuando llegamos allá, los integrantes nos dijeron que pese a los cientos de pedidos, nunca tenían respuestas a sus necesidades o los visitaban cada tanto”, detalló Roldán.

Pese a la negativa, los jóvenes aseguraron que continuarán ayudando a la Comunidad Sawa y seguirán juntando donaciones, por lo que pidieron quien pueda colaborar con agua y alimentos no perecederos, puede acercarlos a la institución. “No vamos a dejarlos solos por lo que estamos planeando ir pronto con asistencia nuevamente”, concluyó.