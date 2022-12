DIARIO HUARPE, la Oficina de Medidas Alternativas de la Corte de Justicia de San Juan, el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM 22) del Ejército Argentino y los Amigos del Cura Brochero hace unos días, como en el 2020, se volvieron a juntar para llegar, esta vez, al sureste de la provincia, a más de 130 kilómetros campo adentro de la Ciudad de San Juan y a tan solo unos metros del límite con la provincia de Mendoza. Se trata de El Rincón, un distrito al sur de la localidad Punta del Agua, en el departamento 25 de Mayo, territorio que es parte de las Lagunas de Guanacache, ocupado desde siempre por las comunidades huarpe. El objetivo: llevar alimentos, agua, reservorios para almacenar el líquido vital y, principalmente, tomar contacto con los miembros de la comunidad Sawa para conocer sus necesidades, visibilizar la cruda realidad a la que se enfrentan a diario y en conjunto, comenzar a gestionar las soluciones que el pueblo originario espera hace años.

“Agradecemos mucho lo que nos han traído”, dijo don Andrés González, miembro de la comunidad Sawa, de 75 años, nacido y criado en el lugar. “Pero más agradecidos estamos porque se están preocupando por nosotros, porque nos están escuchando, porque quieren ayudarnos", agregó.

El reclamo del pueblo Sawa por el agua, los caminos y la energía eléctrica se potencia en el marco de las soluciones que empezaron a llegar hace unos años a la comunidad huarpe Aguas Verdes, sus vecinos del departamento Sarmiento, después de la campaña solidaria "Agua y Caminos para Guanacache" que realizó DIARIO HUARPE a finales del 2018 junto a otras instituciones.

Sobre El Rincón

El Rincón se llama así porque está justo en la curva más pronunciada (como un rincón) en el dibujo serpentieante del tramo final del río San Juan.

El Rincón está a unos pocos kilómetros del límite con Mendoza.

Está a 40 kilómetros al suroeste de Santa Rosa, villa cabecera del departamento 25 de Mayo; a 30 kilómetros de la villa Media Agua, cabecera del departamento Sarmiento; y a 20 kilómetros al este del Camino de los Huarpes.

Los pobladores de El Rincón sueñan con un camino parecido al realizado en la zona donde viven sus hermanos de Aguas Verdes.

Don González y todos los miembros de la comunidad contaron que en el lugar hay muchísimas necesidades. “Vivir en este lugar, por momentos se hace difícil", contó. "No contamos con un servicio de agua potable seguro y constante. Si bien hicieron un acueducto que se puso en funcionamiento hace casi cinco años, no llega a todos los puestos y a los que les llega, lo hace con muy poco caudal y en algunos meses del año, se corta", añadió.

Las familias que viven en los puestos almacenan agua en tachos de todos los tamaños y sobreviven con menos de 4.000 litros de agua al mes por familia. Mientras que en las zonas urbanas del Gran San Juan el consumo diario supera los 750 litros de agua por persona. Es decir, casi 90.000 litros de agua al mes en una familia tipo de cuatro personas.

Producto de la mala gestión y administración del recurso hídrico (principalmente la de los caudales de agua que bajan por los ríos), el agua del río San Juan dejó de llegar hace años a la zona lagunar, desencadenando un proceso de desertificación en todo el lugar que en 1999, por sus cualidades ecoambientales, fue declarado sitio RAMSAR

Los miembros de este poblado sanjuanino nunca tuvieron heladera, porque nunca tuvieron energía eléctrica. Los caminos son huellas casi intransitables de suelo limoso que hacen que las distancias sean aún más lejanas. Principalmente, las de los centros de salud y educación.

"Cuando un niño se nos enferma, se nos complica todo, la vida se nos da vuelta", manifestó Silvia Carbajal, una de las mujeres madre de la comunidad. Y la carga de su expresión no es solo porque no tienen cómo refrigerar los alimentos o los remedios, sino también porque no pueden hacer funcionar un nebulizador u otro aparato sanitario que demande un servicio eléctrico. Ni hablar si esa familia no cuenta con un vehículo para trasladarse al centro de salud más cercano, el cual se encuentra en Media Agua, a casi 40 kilómetros de distancia.

Entre las familias más vulnerables de la zona, hay 40 niños.

A la hora de pensar en la escolarización de los niños, los inconvenientes también se presentan. Es que tienen que optar por la escuela Federico Maggio, ubicada en el departamento de 25 de Mayo, o por la escuela albergue del departamento de Lavalle, en la provincia de Mendoza. La dos ubicadas a 8 o 12 kilómetros de distancia, según la ubicación del puesto.

En la comunidad sueñan un futuro con más oportunidades para las nuevas generaciones.

En El Rincón y Punta del Agua hay un poco más de 200 núcleos familiares, pero los más vulnerados serían 25, que suman un poco más de 100 personas. Entre ellas, 40 niños, una veintena de jóvenes y el resto, adultos y adultos mayores que son las raíces del tejido social de la comunidad.

“Llevamos más de 20 años pidiendo a los políticos provinciales y municipales que nos ayuden, pero aquí estamos, esperando”, dijo José Luis Díaz, otro Sawa. “Cada vez que vamos y pedimos, nos atienden bien y nos dicen que las soluciones a lo que pedimos llevan tiempo. Nosotros todavía creemos en la palabra, por eso no perdemos las esperanzas”.

A cada familia se le entregó un bolsón con alimentos básicos.

La mayoría de los miembros de la comunidad son descendientes huarpes, hijos de la historia de esta tierra. Mujeres y hombres de palabra y de la palabra justa. En sus ojos se ven la bondad, la sencillez y la humildad de la gente trabajadora, pero también el sufrimiento, el cansancio y hasta la resiliencia de los olvidados.

"Nosotros, primero, pedimos que nos escuchen porque al escucharnos nos hacen existentes", dijo Díaz. "Solo queremos, como nuestros hermanos de Aguas Verdes, tener el camino, la electricidad, el agua; lo básico para trabajar, para desarrollarnos, para vivir y estar tranquilos", concluyó.

Sobre la campaña

Tal como se hizo en octubre de 2018 con "Campaña Solidaria Agua y Caminos para Guanacache", y en el 2020 con el operativo donaciones que organizó el Poder Judicial en Aguas Verdes, departamento Sarmiento, se llevó a la comunidad Sawa 100 bolsones de mercadería con artículos de primera necesidad, más de 3.000 litros de agua potable, 10 tambores de plástico donados por la empresa Greif S.A. para almacenar el líquido vital.

Además, más 200 ejemplares de la revista "Agua, guía para entender la Sequía", un material científico periodístico que trata sobre la sequía en San Juan y que fue elaborado por DIARIO HUARPE, declarado de interés social, cultural y educativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan y tiene aval del Ministerio de Educación para que se trabaje en las aulas de las escuelas sanjuaninas.

La ayuda en frases

Rosa Videla - Del Puesto Viejo

"Nosotros estamos en el último puesto a unos metros del límite con Mendoza. Vivimos con menos de 4.000 litros de agua por mes, que nos traen en camión".

Darío Molina - Productor caprino de la comunidad

"Hace 10 años teníamos los campos mejores, los animales tenían para comer, pero ahora estamos muy complicados, porque al no haber agua, los animales se nos están muriendo".

Matías Senatore - coordinador administrativo del Fuero Penal

"Por más que en el día a día siempre tenemos muchas cosas por hacer, nos damos un espacio para poder hacer algo para alguien que nos necesita y eso nos hace feliz".

Silvana Noemí Carbajal - puestera de la comunidad

"Mi sueño sería tener agua, como tienen todos, y un transporte para trasladar a los niños a las escuelas".

Oscar Sánchez - Amigos del Cura Brochero

"Yo siempre digo como para describir esta experiencia, que nosotros traemos donaciones que, por lo general, es lo que nos sobra y ellos, comparten con nosotros lo que tienen".

Andrés González - productor caprino

"Nosotros vivimos del puesto, de los animales y cuando carneamos, tenemos que distribuirlo en el día, porque no tenemos electricidad para tener un freezer".

José "Pepe" Nieto - cura misionero del Arzobispado de San Juan

"Venir hasta acá es porque uno ama. Solo el amor es el que te da esa capacidad de sobreponer, de optar, de elegir servir en nombre de Dios y para su gloria, a los hermanos".

El encuentro en imágenes

La desertificación sigue avanzando donde antes era laguna.

Los tambores azules fueron repartidos entre las familias más vulnerables.

El equipo que organizó y participó de la campaña.