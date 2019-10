Hacía una transición lógica, sana, ordenada y responsable

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Por Carlos Germano (*)







Analizo una elección totalmente diferente a la que vivimos 70 días atrás cuando fueron las primarias PASO. Una elección que todos los indicadores daban ganador a Alberto Fernández, pero indudablemente hubo un trabajo muy positivo de campaña de Juntos por el Cambio que permitió achicar la diferencia.



Tenemos que tener en cuenta que hoy quedó una elección donde en todo el norte argentino, la Patagonia y el conurbano bonaerense fue un triunfo importante del Frente de Todos y en la Capital Federal y el centro del país (Santa Fe, Córdoba, San Luis, Entre Ríos y Mendoza) fue una excelente elección para Juntos por el Cambio.



Si vemos algunos números de las Pasos del 11 de agosto, se ve un crecimiento importante en la zona centro donde Juntos por el Cambio logró cambiar el resultado electoral en Santa Fe y en Entre Ríos y amplió la diferencia en Córdoba. Juntos por el Cambio ganó cuatro de las cinco grandes. Hay que aclarar que en el conurbano bonaerense, donde hizo una gran diferencia el Frente de Todos ahí tiene un arrastre y liderazgo muy importante Cristina Fernández de Kirchner. Este es uno de los primeros temas a resaltar la presencia importante dentro de esta coalición electoral que es el Frente de Todos, el indudable liderzago de Cristina.



Segundo dato a tener en cuenta: a La Cámpora le está costando seguir creciendo.



Con muchas expectativas, pero no pudieron lograr triunfos en La Plata, Mar del Plata ni Tres de Febrero, solamente lo logró Mayra Mendoza en Quilmes, que será la próxima intendenta. A La Cámpora le está costando mucho hacer pie a pesar del apoyo incondicional Cristina Fernández de Kirchner.



El tercer dato, es que hubo mayor participación dela ciudadanía y la posibilidad de dar un mensaje a los argentinos y al exterior de iniciar una transición relativamente lógica y sana. Este es uno de los temas importantes por la situación difícil y complicada que está viviendo la República Argentina.



Otro dato muy importante que da esta elección es la existencia de un bloque opositor que tiene un volumen muy importante que no solamente se verá en el Congreso sino también en toda la sociedad. Una sociedad que se movilizó y que generó un hecho político importante y que abre necesariamente un camino a una transición responsable. En el desayuno de hoy entre el presidente actual y el presidente electo se pueden ir encontrando algunos mecanismo para poder tener una mayor previsibilidad de lo que viene.



Son momentos difíciles, donde la gran mayoría de la sociedad argentina desmejoró su calidad de vida y es por eso que es muy importante tener una dirigencia política lo más adulta posible, donde el consenso y el diálogo sean el eje central en estos 44 días que faltan para que Alberto Fernández asuma como nuevo presidente de la República.



Es digno de destacar que en la Argentina, hemos tenido unas elecciones ejemplares, con resultados que a partir de las 21 horas se dieron sin inconvenientes, algo muy importante por todo lo que se está viviendo en Latinoamérica y fundamentalmente por el tema Bolivia. Esto abre algunas perspectivas para que tengamos una transición lo más ordenada posible.



Después de muchísimos años, desde 1998, un presidente no peronista, Mauricio Macri, termina su mandato y se lo entrega a otro presidente.



Como último dato, para mirar con atención, es el tercer poder: el Poder Judicial. Un Poder Judicial que históricamente se caracterizó, fundamentalmente la justicia federal, por analizar siempre a los gobiernos que se fueron. Le cuesta mucho juzgar, trabajar o visualizar a los gobiernos en curso. Se trabajó mucho con el gobierno que se fue, el de Crisitina, y hoy un gobierno kirchnerista vuelve nuevamente al poder después de 4 años. Habría que seguir con detenimiento que va a hacer el Poder Judicial, fundamentalmente la justicia federal de la Capital Federal.







(*) Consultor y analista político, director de Germano y Asociados.