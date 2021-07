Como estaba estipulado en el último acuerdo paritario firmado en febrero pasado se volvieron a sentar los representantes del Gobierno junto a los representantes de los trabajadores de la salud provincial para darle lugar al ítem acordado sobre la cláusula de revisión. En este marco es que desde el Gobierno les confiaron a los gremialistas que en agosto habrá aumento para el personal contratado de la salud provincial.

El dato fue expresado por el titular del Sindicato Médico, Daniel Sanna, quién le contó a DIARIO HUARPE que “la ministra López nos confirmó que en los próximos días anunciará un aumento para los contratados. No nos dijo de cuánto será, pero sí que tendrán una suba salarial”. Esto fue bien recibido por ATSA, Sindicato Médico Y Asprosa ya que justamente reclamaron sobre la precariedad laboral a la que están sometidos los contratados que no tienen beneficios, y que además sólo reciben una suba salarial por año.

En la reunión no sólo se discutió sobre los contratados sino que también se puso sobre el tapete la voluntad de los tres gremios que reclamaron por el adelantamiento del 7% de suba salarial pautado para octubre, y que se efectivice en agosto. Otro de los pedidos es que los salarios alcancen el 50% de suba antes de que finalice el año para equiparar el impacto de la inflación en los trabajadores.

El Secretario Administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, le contó a este medio que “la reunión se dio en un ámbito muy cordial y puntualmente lo que se discutió es que los representantes de los trabajadores quieren que el sueldo no se desvalorice con la inflación. No es descabellado el pedido, pero siempre hay que tener en cuenta que el Gobierno está dispuesto a realizar aumentos siempre y cuando las cuentas den verde y no rojo”.

En febrero de este año se acordó en el mismo ámbito un aumento salarial del 50%, cifra que se dividió en dos ya que un 20% fue para recomposición salarial del 2020. Mientras que el otro 30% restante fue el porcentaje de suba ofrecido por el Gobierno para todo el 2021. Si bien esta cifra no dejó del todo contento a los trabajadores y a sus representantes, la negociación se destrabó luego que se incorporara la cláusula de revisión para el mes de julio, instancia con la que se cumplió este martes.

La reunión de la tarde de este martes fue encabezada por la Ministra de Hacienda, Marisa López, el Secretario de Hacienda, Gerardo Torrent y el Secretario Administrativo de Salud, Guillermo Benelbaz, por parte del Gobierno. Mientras que por parte de los representantes gremiales asistieron a la privada del Ministerio de Hacienda, Daniel Sanna del Sindicato de Salud, Silvia Otto de Asprosa y Alfredo Duarte de ATSA.

La conclusión fue que Hacienda se lleva el pedido de los gremios y lo analizara por varios días, luego de eso convocará a una nueva reunión con los mismos actores. Se estipula que el llamado a la nueva reunión se concretará el miércoles o jueves de la próxima semana.

Ahora es el turno de los estatales

Este jueves a partir de las 12 el salón de reuniones del Ministerio de Hacienda volverá a ser el ámbito de la discusión paritaria, pero esta vez con los gremios estatales.

De este modo los representantes de UPCN, ATE, Sitraviap (Viales) y Soeme se reunirán con la ministra de Hacienda, Marisa López, para cumplir con la cláusula de revisión acordada en febrero pasado.