Hallan a una mujer muerta en un PH de Villa Devoto y detienen a su pareja por posible femicidio

Una mujer fue hallada muerta aparentemente a golpes en su casa del barrio porteño de Villa Devoto y como sospechoso de un posible femicidio fue detenido su concubino, quien tiene varias denuncias por violencia de género, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho se descubrió alrededor de las 20.30 de ayer en un PH ubicado en la calle Pedro Moran 5188, cuando personal de la comisaría 11 B de la Policía de la Ciudad arribó ante un llamado al 911 que reportaba a una mujer desvanecida al pie de una escalera.



Al arribar el móvil policial, los efectivos encontraron fallecida a Inés Adriana Caruso (56), pero no en la base de una escalera, sino acostada boca arriba sobre un colchón en una de las habitaciones del PH.



Su pareja, el ahora imputado Iván Darío Díaz (44), reconoció que él había realizado el llamado al 911 y que había trasladado a Caruso hasta la habitación.



Los policías notaron además que tenía claros signos de estar alcoholizado.



Un médico del SAME convocado por la policía constató que Caruso estaba fallecida y si bien había alguna mancha de sangre seca en el rostro, la víctima no tenía a simple vista golpes o marcas evidentes de violencia sobre el cuerpo, según contaron las fuentes.



"Estamos esperando los resultados de la autopsia que se hará esta noche. La causa de muerte aún es una incógnita", dijo a Télam uno de los investigadores.



Algunos vecinos le contaron a la policía que se trataba de una pareja conflictiva, que ambos solían estar alcoholizados y que se peleaban todo el tiempo y luego se reconciliaban.



Además, se constató que Díaz, a quien apodan en el barrio como "El Loco Iván", tiene denuncias y antecedentes por violencia de género.



Ante este panorama y tomando en cuenta el contexto de violencia de género y la posibilidad de un crimen, la policía le hizo la consulta a la fiscal en turno, Paula Asaro, quien pidió la detención del sospechoso, la que fue otorgada por el juez Ricardo Farías.



"Estamos investigando como hipótesis de máxima la de un femicidio. Por eso se dispuso la detención de la pareja. Hay varios testimonios y constancias que indican que este hombre era un violento con su mujer. Ahora hay que esperar si los forenses confirman o no un homicidio", dijo a Télam una de las fuentes consultadas.



Al respecto, Romina, ex esposa del hermano del acusado que hace dos meses falleció en circunstancias aún investigadas, dijo al canal C5N que está "convencida que Iván la mató" y que "tarde o temprano iba a pasar" algo así.



"Es una persona que tiene esquizofrenia hace varios años, adicto a la droga, al alcohol, súper violenta con las mujeres, violento con el barrio, a la madre le ha pegado en varias oportunidades", aseguró la mujer, quien añadió: "A Inés la vi cinco veces como mucho y yo estoy convencida que Iván la mató".



Además, Romina contó que hace dos meses falleció el padre de su hijo, hermano de Iván, y dijo no saber si el hombre ahora detenido "tuvo algo que ver con su muerte".



En una primera evaluación médica realizada sobre el sospechoso apresado, se determinó que era "peligroso para sí y para terceros" y por ello quedó internado bajo evaluación en el Hospital Zubizarreta, pero con custodia policial y en calidad de detenido.



Voceros judiciales indicaron a Télam que una vez que estén los resultados de la autopsia y que el imputado sea estabilizado y esté en condiciones, Díaz podría llegar a ser indagado mañana por el juez Farías y la fiscal Asaro en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 14, en el quinto piso del Palacio de Tribunales.