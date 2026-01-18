Tras casi dos días de intensa búsqueda, Fabiana Edith Muñoz (42), hermana del futbolista Marcos “Huevo” Acuña, fue encontrada con vida durante la madrugada de este domingo en Zapala, provincia de Neuquén. La mujer permanece bajo observación médica en el Hospital de Zapala.

Muñoz, hija de Sara Gladys Del Prado, padece esquizofrenia y se encontraba sin medicación al momento de su desaparición, lo que aumentaba su vulnerabilidad. La última vez que fue vista fue el viernes alrededor de las 17:30, vestida con gorro negro, campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas.

El operativo de búsqueda estuvo coordinado por la Policía de Neuquén y contó con la participación de distintas divisiones, incluyendo la Comisaría del Menor y la Mujer. El rastro de Fabiana se perdió el viernes, y la investigación fue caratulada como “desaparición de personas” por la Fiscalía de Tercera Circunscripción Judicial de Zapala.

La familia denunció fallas en la atención médica de la paciente. Jéssica Acuña, hermana de Fabiana, criticó al equipo psiquiátrico del Hospital de Zapala por no internar a la mujer pese al agravamiento de su situación desde octubre, alegando que la internación debía ser voluntaria.

La comunidad de Zapala siguió de cerca la búsqueda, que movilizó a fuerzas de seguridad y generó amplia preocupación. El hallazgo de Fabiana brindó alivio a sus familiares, que habían solicitado colaboración para localizarla durante todo el fin de semana.