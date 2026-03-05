La espera terminó para el máximo exponente del vóley sanjuanino. UPCN San Juan Vóley comenzará este viernes su camino en los playoffs de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), con el firme objetivo de sumar una nueva corona a sus vitrinas. Los dirigidos por Fabián Armoa enfrentarán a San Lorenzo en la serie de cuartos de final, que tendrá como sede la provincia de Tucumán.

El Gremial llega a esta instancia decisiva en un momento inmejorable. Tras finalizar la fase regular en el segundo puesto, Los Cóndores acumularon 13 victorias en 18 presentaciones y cerraron la etapa con una racha de seis triunfos consecutivos, demostrando una solidez que los posiciona como serios candidatos al título.

La serie se disputará al mejor de tres encuentros y los fanáticos sanjuaninos podrán seguir cada punto a la distancia: el primero será este viernes 6 de marzo, a las 17, el segundo el domingo 8 de marzo, a las 17 y el tercero, de ser necesario, será el lunes 9 de marzo, horario a confirmar. Todos los encuentros serán transmitidos en vivo a través de Fox Sports 2 y el canal oficial de YouTube de ACLAV.

Del otro lado de la red estará el "Ciclón", que terminó séptimo en la tabla con 8 festejos. A pesar de la diferencia en los números, en UPCN no se confían: el conjunto azulgrana viene de sumar roce internacional en el reciente Campeonato Sudamericano de Clubes, lo que garantiza una serie de alta exigencia física y técnica.

Además del cruce de los sanjuaninos, el cuadro de cuartos de final se completa con los duelos entre Ciudad Vóley vs. Defensores de Banfield, Tucumán de Gimnasia ante Boca Juniors y Monteros frente a River Plate.