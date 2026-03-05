De las luchas al cuidado: Pokopia revoluciona la saga Pokémon

La franquicia Pokémon da un giro radical con el lanzamiento de Pokémon Pokopia para Nintendo Switch 2, un título que abandona los combates para centrarse en la preservación del medioambiente y el bienestar de sus criaturas. En esta propuesta, los humanos han desaparecido y el protagonismo recae en un Ditto capaz de transformarse en su antiguo entrenador, a quien el jugador puede personalizar; según un testimonio: “Yo le di un toque calvo y desaliñado”.

El juego se aleja de la captura tradicional para adoptar una mecánica de cuidado similar a Stardew Valley o Animal Crossing, permitiendo a los jugadores construir hogares y atender deseos específicos de los Pokémon, como camas abrigadoras o luces tenues.

Publicidad

Esta nueva perspectiva permite recontextualizar una mitología de 30 años; como recuerda un usuario sobre sus inicios: “elegí a Charmander como Pokémon inicial en la edición Rojo Fuego de Game Boy Advance y vi con impotencia cómo el primer líder de gimnasio lo hacía polvo de inmediato”. Ahora, ese mismo Charmander puede recibir una casa decorada con bloques de juguete como recompensa.

Inspirado en legados como Pokémon Mundo Misterioso y Pokémon Ranger, el bucle de juego permite elevar a los monstruos de bolsillo y preguntarles cómo se sienten. A través del Hábitat Dex, los jugadores limpian escombros, labran y riegan la tierra para propiciar encuentros en zonas vastas y diversas gracias a la potencia de la nueva consola. En estas tareas, habilidades como el terratemblor de Onix son fundamentales para la construcción y limpieza de terrenos.

Publicidad

La carga emotiva es central, con diálogos donde Cubone confiesa que “a su madre le hubiera encantado su nuevo espacio vital” o vecinos como Drilbur y Sliggoo que se acercan porque “quería darte las gracias” entregando miel o palos.

Guiados por el profesor Tangrowth, los usuarios pueden dedicar cientos de horas a fotografiar interacciones y descubrir fragmentos de historia sobre antiguas ciudades, líderes de gimnasio y villanos en este espacio comunal vivo. El título logra emular géneros populares sin comprometer el principio básico de la franquicia: la ternura.