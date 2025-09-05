Encontraron a un martillero muerto en plena vía pública

Un hombre de 47 años fue hallado muerto este viernes por la mañana en calle Brasil, entre Lavalle y Aberastain, en pleno centro de la ciudad de San Juan. La presencia del cuerpo generó conmoción entre vecinos y transeúntes que pasaban por la zona.

Por el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias de su fallecimiento. La Policía ha acordonado el área mientras se espera la llegada del fiscal de turno, quien ordenará las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.

En el lugar también trabajan efectivos de Criminalística y personal médico, quienes serán los encargados de determinar si se trató de una muerte natural, un accidente o si hay indicios de violencia.

La investigación está en curso y se esperan novedades oficiales en las próximas horas.