Judiciales > Tragedia
Encontraron a un martillero muerto en plena vía pública
POR REDACCIÓN
Un hombre de 47 años fue hallado muerto este viernes por la mañana en calle Brasil, entre Lavalle y Aberastain, en pleno centro de la ciudad de San Juan. La presencia del cuerpo generó conmoción entre vecinos y transeúntes que pasaban por la zona.
Por el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias de su fallecimiento. La Policía ha acordonado el área mientras se espera la llegada del fiscal de turno, quien ordenará las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.
En el lugar también trabajan efectivos de Criminalística y personal médico, quienes serán los encargados de determinar si se trató de una muerte natural, un accidente o si hay indicios de violencia.
La investigación está en curso y se esperan novedades oficiales en las próximas horas.
Ramón Martínez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), afirmó que la obra pública en San Juan cambió diametralmente en un año. El 2024 estuvo marcado por pequeñas obras de pavimento, pero este año la provincia licita proyectos más grandes que requieren una mayor contratación de personal.
Ramón Martínez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), afirmó que la obra pública en San Juan cambió diametralmente en un año. El 2024 estuvo marcado por pequeñas obras de pavimento, pero este año la provincia licita proyectos más grandes que requieren una mayor contratación de personal.
Un video impactante ha salido a la luz, mostrando a la vicepresidenta Victoria Villarruel cenando con Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en junio de 2024, un año antes de que estallara el escándalo por presunto cobro de coimas en el organismo y el deterioro de su relación con el presidente Javier Milei.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió enérgicamente las declaraciones de Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien atacó al senador Luis Juez por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo referencia a su hija Milagros. Francos calificó los dichos como "inaceptables", lo que provocó una nueva y polémica respuesta del propagandista ultraoficialista.
El Gobierno Nacional ha decidido suspender temporalmente cualquier baja en las pensiones por discapacidad en el país. Esta medida, tomada antes de que el Congreso revirtiera un veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, estará vigente mientras avanza una exhaustiva auditoría interna en la ANDIS, el organismo a cargo, tras la filtración de audios que revelaron una presunta trama de corrupción.