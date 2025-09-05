Publicidad
Publicidad

Judiciales > Tragedia

Encontraron a un martillero muerto en plena vía pública

El cuerpo fue encontrado esta mañana en una zona transitada de la ciudad. Las autoridades están esperando la llegada del fiscal para iniciar las pericias correspondientes.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

Un hombre de 47 años fue hallado muerto este viernes por la mañana en calle Brasil, entre Lavalle y Aberastain, en pleno centro de la ciudad de San Juan. La presencia del cuerpo generó conmoción entre vecinos y transeúntes que pasaban por la zona.

Por el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias de su fallecimiento. La Policía ha acordonado el área mientras se espera la llegada del fiscal de turno, quien ordenará las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.

Publicidad

En el lugar también trabajan efectivos de Criminalística y personal médico, quienes serán los encargados de determinar si se trató de una muerte natural, un accidente o si hay indicios de violencia.

La investigación está en curso y se esperan novedades oficiales en las próximas horas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
17
Guerra en lla

Francos repudió al Gordo Dan por insultar a Luis Juez: "El Presidente no estaría de acuerdo"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió enérgicamente las declaraciones de Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien atacó al senador Luis Juez por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo referencia a su hija Milagros. Francos calificó los dichos como "inaceptables", lo que provocó una nueva y polémica respuesta del propagandista ultraoficialista.

22
Motosierra apagada

Nación suspendió las bajas de las pensiones por la investigación de coimas en Andis

El Gobierno Nacional ha decidido suspender temporalmente cualquier baja en las pensiones por discapacidad en el país. Esta medida, tomada antes de que el Congreso revirtiera un veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, estará vigente mientras avanza una exhaustiva auditoría interna en la ANDIS, el organismo a cargo, tras la filtración de audios que revelaron una presunta trama de corrupción.

Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS